Mallorca: Nähe Medusa-Unglück – nächstes Gebäude an der Playa dicht gemacht – Evakuierung!

An der Playa de Palma auf Mallorca laufen in der Hochsaison täglich Tausende Menschen hoch und runter. Dabei reiht sich ein Restaurant an das andere und zahlreiche Touristen zieht der Hunger und das Ambiente hinein.

Am 23. Mai wurde ein Besuch im Medusa Beach Club für vier Menschen jedoch zum Verhängnis. Der Balkon stürzte ein und riss vier Menschen in den Tod und verletzte 16 weitere. Seit dem Unglück haben die Behörden an der Playa de Palma für den Sommer strengere und häufigere Kontrollen angekündigt. Nun haben sie bei einem Lokal ebenfalls Mängel entdeckt und sofort Konsequenzen gezogen.

Mallorca: Sofortige Evakuierung!

Nur wenige Meter von dem eingestürzten Medusa Beach Club entfernt, flattert das nächste Absperrband. Betroffen ist das „La Rosa“-Restaurant. Wie die „Ultima Hora“ zuerst berichtete, habe das Bauamt der Stadt Palma am Freitag (19. Juli) die sofortige Räumung veranlasst.

Das Restaurant habe sofort den Betrieb einstellen und die Bewohner aus den oberen Etagen hätten umgehend ihre Wohnungen verlassen müssen. Die zwei betroffenen Personen hätten jedoch an ihren Hauptwohnsitz gehen können, da die Wohnungen in dem gesperrten Gebäude nur ihr Zweitwohnsitz seien.

Mängel bei Routineuntersuchung festgestellt

Laut Stadt sei diese drastische Maßnahme wegen „baulicher Mängel an tragenden Elementen“ zwingend nötig gewesen. In einer Pressemitteilung wurde erklärt, dass bei einer Routineuntersuchung eine durchgebrochene tragende Säule entdeckt worden sei. Feuerwehr, Polizei und Sachverständige der Stadtverwaltung waren vor Ort und überprüften, ob Einsturzgefahr bestehe.

Es ist bereits das dritte Gebäude in der Carrer Cartago an der Playa de Palma, das innerhalb kurzer Zeit geschlossen wurde. Nach dem Medusa Beach Club folgte auch die Schließung des dazugehörigen Restaurants. Keine zwei Monate nach dem Unglück eröffnete der Inhaber das Lokal mit neuem Namen zwar wieder, doch nicht für allzu lange. Nach vier Tagen waren die Behörden vor Ort und versiegelten das Gebäude wegen Sicherheitsmängel (hier mehr dazu).