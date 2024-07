Mallorca: Einsturzgefährdetes Lokal nahe Medusa-Unglücksort wieder gut besucht – „War übertrieben“

Vergangene Woche sah man auf Mallorca an der Strandpromenade der Playa erneut ein Absperrband im Wind flattern. Das Gebäude befindet sich nur weniger Meter neben dem Unglücksort, an dem am 23. Mai die Terrasse des Medusa Beach Clubs einstürzte und vier Menschen tötete. Daraufhin hatten die spanischen Behörden mehr und strengere Kontrollen angekündigt.

Im Falle des Gebäudes in der Carrer Cartago 55 stellte die Feuerwehr am 19. Juli erhebliche Mängel fest. Das Lokal im Erdgeschoss wurde geschlossen – die Menschen in den Wohnungen darüber sofort evakuiert (wir berichteten darüber). Nur eine Woche herrscht hier jedoch wieder reges Treiben wie unsere Reporterinnen von vor Ort berichten. Wir haben mit der Verantwortlichen des Lokals La Rosa gesprochen.

Mallorca: „Alles wieder gut“

Die Sonne scheint, es ist sehr heiß auf Mallorca. Kein Wunder also, dass sich einige Touristen an der Playa de Palma in die vielen Lokale gegenüber des Strandes flüchten, um sich ein kaltes Getränk zu gönnen. So ist auch im Restaurant und Cocktailbar La Rosa , die Außenterrasse an diesem 26. Juli – exakt eine Woche nach der Evakuierung – voll.

Auf Nachfrage, warum das Gebäude abgesperrt worden war, wollen die Chefin und eine Kellnerin (die beide anonym bleiben wollen) zunächst keine Auskunft geben. Doch dann rücken sie doch mit der Sprache heraus. Man habe renoviert, heißt es. „Es gab ein Problem im Keller, unterhalb der Straße. Eine Säule war da nicht in Ordnung. Aber jetzt ist alles wieder gut“, so die Chefin des Lokals auf Mallorca.

Ihre Mitarbeiterin zeigt in Richtung des eingestürzten Medusa Beach Clubs nur zwei Häuserblöcke weiter und sagt: „Nach dem, was im Medusa passiert ist, ist man hier sehr vorsichtig. Ist auch klar, es sind Menschen gestorben.“ In diesem Fall habe die Feuerwehr aber „übertrieben“, so die beiden Frauen.

Das Lokal sei wieder vollständig und regelmäßig geöffnet. Bereits einen Tag zuvor waren das Warnschild und die Absperrbändern entfernt worden. In den beiden Stockwerken über dem Geschäft sorgt jetzt ein riesiges grünes Netz dafür, dass nichts auf die Menschen unten fällt, während hier augenscheinlich weiter gearbeitet wird.