Teuer-Schock auf Mallorca? Urlauber entsetzt: „Dann komm ich gar nicht mehr!“

Ob Partyurlauber oder Entspannungstrip, ob Frühling, Sommer oder Herbst: Kaum ein Reiseziel auf dieser Welt ist bei den Deutschen noch immer so beliebt wie Mallorca. Die größte Insel der Balearen wird nicht ohne Grund das „17. Bundesland Deutschlands“ genannt.

Doch für alle Mallorca-Urlauber gibt es nun schlechte Nachrichten: Denn die Reise auf die schöne Insel im Mittelmeer könnte schon im kommenden Jahr deutlich teurer werden. Greift die spanische Regierung mächtig durch?

Touristensteuer auf Mallorca im nächsten Jahr noch höher?

Der „Overtourism“ ist seit Jahren ein großes Streitthema – auf Mallorca und in ganz Spanien. Viele Einheimische leiden unter den vielen Touristen – vor allem, wenn diese sich nicht so benehmen, wie es sich gehört. Stichwort Ballermann. Daher steht nun eine Erhöhung der Touristensteuer im Raum.

Die größte spanische Gewerkschaft CCOO fordert nun eine Erhöhung der Kurtaxe auf den Balearen, wie „Travelbook.de“ berichtet. Demnach soll die Kurtaxe schon bald bis zu 15 Euro betragen. Bereits jetzt zahlen Urlauber auf Mallorca eine entsprechende Steuer. Deren Höhe bemisst sich nach der Art der Unterkunft und nach der Saison – so musste bis dato von Beträgen zwischen zwei und fünf Euro ausgegangen werden.

Dieser Preis könnte mit Blick auf die Urlaubssaison 2026 deutlich in die Höhe schießen, sollte die Forderung der CCOO tatsächlich durchgesetzt werden. Die hohe Kurtaxe solle so lange erhoben werden, bis die Zahl der jährlichen Besucherinnen und Besucher wieder unter 14 oder 15 Millionen sinkt, heißt es konkret.

Urlauber mächtig außer sich

Bei den deutschen Mallorca-Fans ist diese Nachricht längst angekommen. Auf Facebook diskutierten viele Urlauber. Für eine Userin steht fest: Sollte die Erhöhung der Touristensteuer feststehen, „komme ich gar nicht mehr“. Ein anderer wird noch deutlicher: „Irgendwann ist auch gut mit der Abzocke, dann geht es eben woanders hin.“

Die Wut der deutschen Mallorca-Urlauber ist groß, doch beschlossen ist eine etwaige Anpassung der Kurtaxe noch lange nicht. Und doch sollte man die Entwicklung in Spanien genaustens verfolgen. Schließloch könnt es – je nach Dauer des Malle-Urlaubs – um mehrere hundert Euro gehen.