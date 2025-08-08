Mallorca: Neue Promenade in Magaluf sorgt für Empörung – „Verstehe ich nicht“

Mallorca verändert sich und will moderner, nachhaltiger und familienfreundlicher werden. Besonders im Südwesten, rund um den bekannten Urlaubsort Magaluf, tut sich seit letztem Jahr einiges.

Dort, wo früher britische Partytouristen das Bild bestimmten, investieren Stadt und Hotellerie heute in Erneuerung. Eines der aktuellsten Projekte: die neue Strandpromenade. Doch obwohl sie feierlich eröffnet wurde, sorgt sie im Netz für gespaltene Meinungen bei Urlaubern und Einheimischen.

Mallorca: Promenade in Magaluf nach sieben Monaten eröffnet

Am Sonntag (22. Juni) war es so weit: Nach sieben Monaten Bauzeit wurde die neue Promenade von Magaluf feierlich eröffnet. Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um die 32 Grad versammelten sich Vertreter aus Politik und Wirtschaft, um das Band zu durchschneiden. Mit dabei: Inselratschef Llorenç Galmés, der Delegierte der spanischen Zentralregierung auf den Balearen Alfonso Rodriguez Badal, Meliá-CEO Gabriel Escarrer sowie Calviàs Bürgermeister Juan Antonio Amengual.

+++ Mallorca: Urlaubern droht Streik-Chaos – Was Reisende jetzt wissen müssen +++

Der rund 650 Meter lange Boulevard wurde vollständig erneuert, der angrenzende Strand von Magaluf renaturiert. Die Promenade trägt nun den Namen von Gabriel Escarrer Julià, dem Gründer des Meliá-Hotelkonzerns. Doch trotz der offiziellen Euphorie regte sich in den sozialen Medien schnell Kritik – besonders unter Anwohnerinnen und Anwohnern. Der häufigste Vorwurf: fehlender Schatten.

Die Meinungen über die neue Promenade spalten sich

„Wie soll ich im Sommer da mit meinen Kindern langlaufen, wenn uns die Sonne auf den Kopf knallt?“, schreibt eine empörte Mutter auf Facebook. „Die neue Promenade sieht aus wie eine Wüste. So viel Geld investiert und ihr habt nicht daran gedacht, ein paar Markisen aufzubauen? Verstehe ich nicht!“, kommentiert ein Anwohner. Die Promenade ist modern, schlicht, aufgeräumt – aber bei direkter Mittagshitze aus Sicht vieler Kritiker wenig alltagstauglich. Gerade Familien hätten sich offenbar mehr Komfort gewünscht.

Trotz der Online-Kritik wurde die Promenade zur Eröffnung von zahlreichen Menschen besucht – Anwohner ebenso wie Mallorca-Touristen. Und unter den Kommentaren in den sozialen Netzwerken finden sich auch viele positive Stimmen. „Endlich sieht Magaluf nicht mehr aus wie von vorgestern“, lobt ein Mallorquiner. „Das ist ein echter Schritt nach vorn. Super sauber, modern, und ein schöner Ausblick aufs Meer – gefällt uns richtig gut!“, kommentiert eine Urlauberin.

Auch vor Ort war die Stimmung überwiegend ausgelassen. Viele Menschen nutzten den Tag, um die neue Flaniermeile zu erkunden, Selfies zu machen oder einfach einen Spaziergang entlang der Küste zu genießen. Ob die neue, schicke Promenade dazu beitragen wird, das Bild des Urlaubsortes auf Mallorca langfristig aufzupolieren, bleibt abzuwarten.