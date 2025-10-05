Mallorca im Oktober: Warum jetzt die schönste Zeit für Genießer ist

Langsam aber sicher neigt sich die Urlaubssaison dem Ende entgegen – auch auf Mallorca. Die ersten Sonnenschirme an der Playa de Palma wurden bereits abgebaut und der größte Rutsch an Touristenströme ist ebenfalls durch.

Langweilig wird es auf der beliebten spanischen Urlaubsinsel trotzdem nicht. Auch im Oktober, dem letzten Monat, bevor sprichwörtlich die Bordsteine hochgeklappt werden, warten auf Mallorca etliche Feste und Märkte. Hier bekommst du einen Überblick.

Mallorca hat im Oktober einiges zu bieten

Wer Kuchen, Torte, Kekse und süßes Gebäck liebt, kommt bei Mallorcas Volksfest „Fira Dolça d’Esporles“ voll auf seine Kosten. Am Sonntag (5. Oktober) können sich die Besucher in dem Bergdorf Esporles durch typische mallorquinische Süßwaren probieren. Von „Crespells“ über Bunyols bis hin zu Dutzende Varianten der „Ensaïmada“ ist alles dabei. Außerdem kann bei den Kunsthandwerker- und Second-Hand-Märkten das ein oder andere Souvenir ergattert werden. Dreh- und Angelpunkt der „Fira Dolça d’Esporles“ ist der Rathausplatz sowie die Straßen Carrer Joan Riutort und Carrer Quarter.

+++ Mallorca-Sänger Tim Toupet überrascht mit Aussage: „Gibt den Ballermann nicht mehr“ +++

Wer schon voll in Herbststimmung ist, sollte am Sonntag (12. Oktober) Llucmajor aufsuchen. Denn die Gemeinde, zu der auch El Arenal gehört, veranstaltet eine Herbstmesse mit Handel, Handwerk, Industrie und Viehzucht. Auch in Consell findet eine Herbstmesse statt – allerdings am Sonntag darauf (19. Oktober). Die Besonderheit hier: Bei der „Fira de Tardor & Fira del Vi“ wird, wie der Name schon verlauten lässt, gleichzeitig ein Weinfest veranstaltet.

Oktoberfest und Märkte warten

Kulinarisch wird es am Sonntag (19. Oktober) in Felantix. An diesem Tag steht Mallorcas feuerrote Paprika im Rampenlicht. Die Sorte „Tap de Cortí“ wird nämlich ausschließlich auf der spanischen Urlaubsinsel angebaut. Beim Volksfest „Feria del Pimentón“ gibt es Kochvorführungen, traditionelle Tänze und Workshops – in denen natürlich überall die rote Paprika im Fokus steht.

Wer von den Oktoberfesten in Deutschland, allen voran natürlich dem in München, noch nicht genug hat, kann auf Mallorca weiter feiern. Denn auch in diesem Jahr findet in Santa Ponsa das Oktoberfest statt. Vom 17. bis 26. Oktober warten Festzelt, Münchner Bier, Brezeln und Live-Musik auf die Besucher. Bayerisches Feeling mitten auf der Urlaubsinsel! Das ganze findet auf dem Platz Son Bugadelles statt. Getrunken, geschlemmt und gefeiert kann täglich von 13 bis 23 Uhr und am Wochenende von 11 bis 23 Uhr werden.

Mehr News

Neben den vielen Festen warten auf die Mallorca-Urlauber auch bis zum 15. Oktober noch die bekannten saisonalen Märkte. Wie zum Beispiel der Sommermarkt in Santa Ponsa. In der Straße Puig de Galatzó warten kulinarische Schätze und Souvenirs, ebenso in Palmanova (direkt am Meer) und auf dem Platz Jacques Sasson von Magaluf. Allerdings sollten Urlauber auf dem Schirm haben, dass die Märkte erst ab 20 Uhr starten.

Wer im Oktober seinen Urlaub auf Mallorca verbringt, kann neben den Closings von Megapark, Bierkönig und Co. also noch Etliches erleben.