Kölsche Woche auf Mallorca: Party, Bier – und doch ist alles anders

Rut un wiess, Schunkele, Bützje un Kölsch. Mehr braucht es nicht, um einen Kölner glücklich zu machen. Und wenn das alles auch noch unter der Sonne Mallorcas passiert, ist das rheinische Wohlbefinden komplettiert. Kölsche Wochen nennt sich das, was da grade zwischen den Balnearios 3 und 7 an der Playa de Palma passiert. Zehntausende von Rhein und Ruhr reisen an, um an der Playa der Gerste und dem Gesang zu huldigen.

Über drei Wochen dauert das sündhafte Treiben, das mittlerweile in dem letzten Augustwochenende beginnt. Die Kneipen und Restaurants haben sich bereits auf die besonderen Bedürfnisse eingestellt und bieten ein besonderes Programm für die speziellen Gäste.

Wieso gibt es die Kölsche Woche?

Schuld ist wie fast immer der FC Merowinger aus der Kölner Südstadt. Die Thekentruppe aus Hobby-Kickern kam erstmalig in der zweiten Septemberwoche 1972 an die Playa de Palma auf Mallorca. Die rauen Burschen landeten mit Kölsch Fässchen und Gulaschsuppe im Handgepäck, weil sie der spanischen Esskultur misstrauten. Ihre Kostüme brachten die Merowinger auch mit. Den Balneario 6 machten sie aufgrund ihres Unvermögens, das spanische Wort für Badehäuschen vernünftig auszusprechen, kurzerhand zum Ballermann 6. Und weil 1972 das Bier so billig war, die Spanier so nett und keiner ihrem Treiben Einhalt bot, entschieden sich die Merowinger wiederzukommen. Jedes Jahr ins gleiche Hotel zur gleichen Zeit. Jedes Jahr die gleichen Rituale. Poolparty, Strandparty, Party in der Bierstraße, Karnevalsparty. Das hatte Sogwirkung.

Immer mehr Trinkertruppen, wie die Kölner „Airport Ranger“ schlossen sich den Merowingern auf Mallorca an. Schließlich machte sich gefühlt das gesamte Rheinland auf den Weg, um den Karneval auf Mallorca zu erleben. „Am Ballermann sah man mehr bekannte Gesichter als auf der Kölner Domplatte“, erinnert sich „Captain Kurt“, Gründungsmitglied der Kölner Karnevalsband „Die Räuber“(Bekanntestes Lied: „Wenn et Trömmelche jeht“).

Wann der Begriff der Kölschen Woche genau entstanden ist, ist nicht bekannt. Aber er steht für eben jene zweite Septemberwoche an der Playa. In den Nullerjahren wurden daraus die Kölschen oder Rheinischen Wochen, weil immer mehr Rheinländer den Weg an den Ballermann finden. Besonders am Strand ist gut zu erkennen, wer da gerade Urlaub macht. Dort wehen die Fußball-Flaggen des FC Köln, Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf, VfL Bochum oder Leverkusen.

Die Schwester von Willi Herren – Annemie Herren – trat 2024 beim Frühschoppen der FC Merowinger auf Mallorca auf. Dabei sang sie ihren für ihren verstorbenen Bruder geschriebenen Song. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

In diesem Jahr wird die Kölsche Woche ohne eine liebgewonnene Tradition zurechtkommen müssen. Die Karnevalssitzung der FC Merowinger wurde erstmalig seit 1972 freiwillig abgesagt (Ausnahme war die coronabedingte Absage 2020). Der Grund dafür: Der Tod des Ehrenpräsidenten der Merowinger Werner Dive am 1. Juli dieses Jahres. Dive war nicht nur Ballermann6-Wortschöpfer, er organisierte auch alle Gruppenreisen der Thekensportler. Ohne ihn sah sich der Verein in diesem Jahr nicht in der Lage, den Trip zu stemmen. Nichtsdestotrotz werden die Kölschen Wochen in gewohnter Intensität stattfinden. Sie enden wie üblich am Montag, dem 22. September, mit dem Rosenmontagszug durch die Schinkenstraße.

Bierkönig

Seit 2023 bietet der Bierkönig seine eigene Kölsche Woche mit eigenen Kölschen Bands an. Aufgrund des großen Erfolges der letzten beiden Jahre wurde die Band-Anzahl verdoppelt. Die Bierkönig-Sause beginnt am 8. September. Von 12 bis 18 Uhr gibt es täglich kölsches Programm mit kölschem DJ, Gaffel Kölsch und Kölsch-Kränzchen.



Ab 14 Uhr startet das tägliche Live Programm

Montag: Höhner und Pläsier

Dienstag: Fiasko und Räuber

Mittwoch: Björn Heuser, Grüngürtelrosen und Cologne Unplugged

Donnerstag; Marita Köllner und Klüngelkopp

Freitag: Cöllner und Rabaue

Was passiert in der Bierstraße?

Deutsches Eck

Schon früh am morgen kann in der Calle de Miguel Pallisa, wie die Bierstraße eigentlich heißt, das frühe Kölsch getrunken werden. Um 8.15 Uhr öffnet das Deutsche Eck.

Chef Michael Bormann kommt aus Düsseldorf und gilt als eingefleischter Karnevalist, dem Tradition, Ritual und Killepitsch (Düsseldorfer Likör-Spezialität) ganz besonders am Herzen liegen. Das Gaffel Kölsch kostet 2,40 Euro.

Et Dömsche

Um 10.30 Uhr öffnet dann neben dem Deutschen Eck das „Et Dömsche“ (der kleine Dom), das von dem 2020 verstorbenen Bonner Gastronomen Uli Rohkst erschaffen wurde. Mittlerweile führt der Mallorquiner Carlos Lucio die Kölschen Traditionen fort.

Auf der Speisekarte stehen Halve Hahn (6,20 Euro) oder Himmel un Äd (14,20 Euro) zu moderaten Preisen. Getrunken wird hier Reissdorf Kölsch (2,50 Euro).

Ab 20 Uhr übernimmt ein DJ mit dem passenden Namen Marc Colonia die musikalische Beschallung der kompletten Bierstraße. Highlight: Jeden Tag werden kurz vor 23 Uhr Wunderkerzen verteilt, die zu einem ganz speziellen Lied entzündet werden. Sierra Madre von den Schürzenjägern. Tradition seit über 30 Jahren – ein Gänsehautmoment, wenn tausende Beseelte diesen Song singen.

MK Arena

Wenn gegen Mitternacht das Treiben in der Bierstraße langsam zu Ende geht, bietet die MK Arena unterirdisch die Gelegenheit zum Weiterfeiern. Die Termine scheinen dort noch nicht komplett festzustehen, sodass auch Spontanauftritte anstehen könnten. Was bekannt ist: Kati Zucker kommt am 14.9, Daniela Alfinitio am 19.9. Angekündigt sind zudem Torben Klein (Ex-Sänger „Boore“ und Räuber“) sowie Bianca Schüller (Ex-Sängerin der „Funky Marys“). Und wer weiß, vielleicht lässt sich der Gottvater des Ballermann-Sounds, Micky Brühl („Buenas Dias, Mathias“) ja auch noch blicken.

Hardcore Jecken

Zudem haben sich für den 18.September ganz besondere Hardcore Jecken angekündigt.

Am Abend soll es ein Vorglühen von ca. 350 Passagieren des „Jeckliners“ geben. Für sie geht es am nächsten Tag ab Palma für vier Tage auf Karnevals-Kreuzfahrt mit der Mein Schiff 2 im Mittelmeer.

Popstars aus Wattenscheid

2016 wurde die DJK Wattenscheid zu einer kleinen Berühmtheit am Ballermann. Am Strand sang die Altherren-Truppe das bis dahin kaum bekannte „Wunderschön“ von CJ Taylor und machten daraus einen Ballermann-Evergreen. Dieses Jahr kommen die eingemeindeten Bochumer vom 12. bis 16. September an den Ballermann. Ihre Strand-Performances sind legendär. Schon früh ab morgens steppt zwischen Ballermann 6 und 7 der Wattenscheider Bär mit einstudierten Tänzen und Performances. Und das geht so lange, bis die Polizei einschreitet. Aber das wird mittlerweile einkalkuliert und gilt nicht als spaßmindernd.

Ballermann 6 1/2

Einen Aschermittwoch gibt es übrigens am Ballermann nicht. Den Schlusspunkt bildet wie üblich der Rosenmontagsumzug, der Solinger Spaßtruppe „Ballermann 6 1/2“.

Seit über 20 Jahren immer am Montag der dritten Septemberwoche. Diesmal soll der „Zoch“ in der Bierstraße beginnen und in der Schinkenstraße enden.