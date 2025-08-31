Mallorca-Star Isi Glück verteilt fette Absage – „Unauthentisch“

Isi Glück dürfte den meisten Menschen wohl als Ballermann-Star ein Begriff sein. Seit vielen Jahren tritt die Sängerin regelmäßig im Megapark auf Mallorca auf und sorgt dort für Partystimmung. Doch auch fernab der Playa hat sich Isi längst einen Namen gemacht – als Unternehmerin, TV-Persönlichkeit und Moderatorin.

Neben einem eigenen Bier-Spritz bei Kaufland und einem Juryjob bei „Deutschland sucht den Superstar“ war Isi Glück auch in der Realityshow „Kampf der Realitystars“ zu sehen. Auf eine weitere Teilnahme an einem ähnlichen Format müssen Fans jedoch wohl noch länger warten. Im Interview mit unserer Redaktion, die sie im Rahmen der Podcastaufnahme „Das 17. Sommerland“ mit Ingo Wohlfeil trifft, erklärt die Mallorca-Künstlerin, welchen großen TV-Shows sie inzwischen eher skeptisch gegenübersteht – mit einer einzigen Ausnahme.

„Da sehe ich mich halt nicht“

Im Jahr 2024 nahm Isi an der RTLZWEI-Show „Kampf der Realitystars“ teil – eine „geile Zeit“, wie sie im Interview mit unserer Redaktion betont. Dennoch verspürt der Mallorca-Star derzeit keine große Lust auf weitere Reality-Formate. „Aktuell gibt es nicht so viele geile Formate, wo ich sage, das passt“, erklärt die Sängerin und betont, dass viele TV-Formate für sie heutzutage einfach nur noch „unauthentisch“ wirken.

An Angeboten mangelte es in der Vergangenheit nicht: Formate wie „Das Sommerhaus der Stars“ oder das „Dschungelcamp“ haben bereits bei Isi angeklopft. Doch für die Musikerin kommt das nicht infrage. „Da sehe ich mich halt nicht“, stellt sie unmissverständlich klar. Ganz will sie der TV-Welt aber nicht den Rücken kehren – im Gegenteil: Eine kleine Hoffnung auf ein TV-Comeback gibt es doch noch. Wie Isi verrät, hätte sie große Lust auf „Let’s Dance“!

Auch einen Moderationsjob würde die Sängerin nicht ausschließen, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion verrät. Erste Erfahrungen in diesem Bereich sammelte sie bereits in ihrer Zeit beim Teleshopping. Fans dürfen auf jeden Fall gespannt sein, was sich Isi für die nächsten Jahre einfallen lässt – an Ideen und Tatendrang mangelt es der Powerfrau vom Ballermann jedenfalls nicht.