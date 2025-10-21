Mallorca: Deutscher wird nach 30 Tage ohne Hotel deutlich – „Dieser Ort ist nicht ohne“

Einfach mal die Tasche packen und 30 Tage ohne Unterkunft auf Mallorca verbringen: Ungefähr so war der Plan des 18-jährigen Freddy aus München. Nur mit 300 Euro wollte er einen ganzen Monat lang am Ballermann überleben und sich eine gute Zeit machen – und das ist ihm auch gelungen.

Wir haben den Influencer an der Playa de Palma kurz vor Ende seines Experiments zum Interview getroffen und haben seine letzten Tage Revue passieren lassen. Dabei kommt er vor allem darauf zu sprechen, wie sicher er sich auf der Partymeile gefühlt hat.

Mallorca: Deutscher zieht deutliches Fazit

Alles in einem ist Freddy mit seinem Experiment zufrieden. Allgemein legt er es jedem ans Herz dieses Experiment ebenfalls zu wagen. Doch es gibt eine wichtige Voraussetzung, wie er betont: „Man muss abenteuerlustig sein und Bock drauf haben. Vielleicht startet man mit einem kürzeren Zeitraum, dass man erstmal ein Wochenende oder eine Nacht macht.“

Weiter noch: „Da merkt man dann auch erst, wie anstrengend das ist. Man muss ein bisschen aufpassen mit der Kriminalität hier auch. Wenn man zurückhaltend ist und nicht aggressiv auftritt, klappt das aber ganz gut.“ Er selber habe zwar keinen Zwischenfall erlebt, doch der Ballermann sei trotzdem nicht ganz ungefährlich.

„Man merkt, dass dieser Ort nicht ohne ist“

„Es ist selten passiert, dass ich beim Schlafen gestört wurde. Aber es gibt natürlich immer wieder Situationen hier am Ballermann. Man hört es auch immer wieder: Schlägereien, es wird viel geklaut. Man merkt, dass dieser Ort nicht ohne ist“, gibt der 18-Jährige zu bedenken.

Doch das hindert Freddy nicht daran, wieder auf die Insel zu kommen, um sich dem Experiment erneut zu stellen. „Wir haben schon die zweite Staffel geplant, die im Juli kommt. Das wird noch ein bisschen größer und wir haben noch ein paar zusätzliche Ideen. Da könnt ihr euch gerne überraschen lassen“, verrät er.