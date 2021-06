Mallorca: Tragisches Unglück! Junge (10) stürzt von Hotel-Balkon

Tragisches Unglück auf Mallorca!

Schrecklicher Vorfall auf Mallorca: Dort hat sich ein deutscher Junge bei einem Sturz aus einem Hotel schwer verletzt!

Mallorca: In einem Hotel wurde ein deutscher Junge schwer verletzt (Symbolfoto). Foto: IMAGO / BE&W

Mallorca: Junge aus Deutschland verletzt sich bei Sturz schwer

Der Junge aus Deutschland hat sich bei dem Sturz aus dem zweiten Stockwerk eines Hotels auf Mallorca schwere Kopfverletzungen zugezogen.

------------------

Das ist Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

Einwohner rund 896.000 Menschen (Stand 2019)

Hauptstadt der Insel heißt Palma, dort spricht man auch Katalanisch

größte Insel, die zu Spanien gehört

--------------------

Der Zehnjährige sei am Freitagabend aus noch nicht geklärter Ursache aus dem Hotel in Cala Millor im Osten der Insel in die Tiefe gestürzt, bestätigte die Polizei einen Bericht der Zeitung „Crónica Balear“.

Mallorca: Junge liegt auf der Intensivstation

Der Junge sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort werde er auf der Intensivstation behandelt. Sein Zustand sei ernst, aber dennoch stabil wie das Krankenhaus am Samstag mitteilt.

---------------------

Mehr News zu Mallorca:

--------------------

Woher der Junge aus Deutschland stammt, ist zunächst noch nicht bekannt. (cf)