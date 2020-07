Mallorca: Paar feiert seine Hochzeit – dann dreht ein junger deutscher Tourist (19) vollkommen durch

Es sollte die Traumhochzeit auf Mallorca werden. Doch dann lief alles aus dem Ruder. Zum Schluss liegt der Bräutigam verletzt im Krankenhaus.

Wie das „Mallorca Magazin“ berichtet, hatte ein 19-jähriger Tourist aus Deutschland wohl keine Lust einfach nur zu feiern. Denn als er eine Hochzeitsfeier entdeckte, rastete er völlig aus.

Hochzeit auf Mallorca: Deutscher Tourist (19) dreht vollkommen durch

In Cala Rajada im Nordosten von Mallorca soll es in der Nacht zu Freitag auf der Plaza Castellet zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen sein. Die Hochzeitsgäste auf Mallorca wurden von mehreren deutschen Urlaubern angepöbelt.

Die Urlauber sollen anzügliche Bemerkungen über minderjährige Mädchen gemacht haben, die zur Familie des Bräutigams gehören. Die Mallorca-Touristen wurden aufgefordert, sich zu beruhigen. Dann flog eine Faust.

Das Paar heiratete in Cala Rajada auf Mallorca. Foto: imago images

Die traf den frisch gebackenen Ehemann mitten im Gesicht. Sein Kiefer brach. Der 40-Jährige wurde ins Krankenhaus Son Espases gebracht.

Der 19-jähriger Schläger sowie seine Mit-Urlauber wurden von der Polizei Mallorca festgenommen. Wie das „Mallorca Magazin“ berichtet, soll der Täter ebenfalls einen Polizisten attackiert haben.

