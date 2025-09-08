Reiseführerin verrät ihren Geheimtipp auf Mallorca – hier kommen kaum Urlauber hin

Mallorca zählt zu den beliebtesten Inseln für Urlauber. Im Jahr 2024 erkundeten etwa 13,5 Millionen Touristen die Baleareninsel – und es werden tendenziell immer mehr. Echte Geheimtipps gibt es daher kaum noch, doch Astrid Schelfhout war rund 40 Jahre Reiseführerin auf Mallorca und kennt jeden Winkel.

Im Interview mit dieser Redaktion verrät die 71-Jährige ihren absoluten Urlauber-Tipp zu einer schönen und abgelegenen Bucht auf Mallorca. Doch es gibt auch einen guten Grund, warum sich Touristen hier nur selten hinbegeben.

Reiseführerin empfiehlt diese traumhafte Bucht

Astrid Schelfhout lebt selbst seit 1979 auf Mallorca und hat schon unzählige Reiseführungen über die Insel unternommen. Einer ihrer persönlichen Lieblingsorte ist Can Picafort. „Weil es eine überschaubare Ortschaft ist. Es gibt einen drei Kilometer langen Sandstrand“, schwärmt die gebürtige Niederländerin gegenüber dieser Redaktion. Sie selbst lebt in Can Picafort und will dort auch nicht mehr weg.

Doch die ehemalige Reiseführerin zieht es auch immer wieder in den Norden der Insel. „Wunderschön sind auch die Altstadt und der Hafen von Pollença – vor allem in der Winterzeit, wenn nicht so viele Urlauber da sind“, schmunzelt sie. Im Sommer hätten sie Touristen immer nach einem Geheimtipp gefragt, und tatsächlich gibt es da eine Bucht, die selbst heute noch recht ruhig und abgelegen all von dem Trubel liege.

Astrid Schelfhout hat ihren eigenen Mallorca-Reiseführer geschrieben. Foto: privat

„Wenn mich Leute im Sommer gefragt haben, wohin sie mit ihrem Mietwagen in abgelegene Buchten fahren können, dann habe ich sie immer in die Nähe von Cala Ratjada geschickt. Und zwar zu der Bucht Cala Torta“, verrät Astrid Schelfhout. Und weiter: „Das ist eine ganz kleine Bucht, dort gibt es keinen Kiosk, wo du etwas zum Essen und Trinken kaufen kannst. Das letzte Stück musst du dein Auto stehen lassen, und dann geht es über einen holprigen Weg zu dieser Bucht runter, deshalb war es dort eigentlich immer sehr ruhig, weil die meisten sich die Mühe gar nicht machen wollten.“

Cap Formentor ist völlig überlaufen

Zu einem ihrer absoluten Lieblingsorte gehörte vor vielen Jahren auch das Cap Formentor. „Früher konnte man ganz hochfahren bis zum Leuchtturm, und auf einem Felsen konnte man super schön den Sonnenuntergang beobachten“, erinnert sie sich zurück. Und auch jetzt ist der Aussichtspunkt eines der beliebtesten Ausflugsziele. Doch aufgrund der Touristenmassen in den letzten Jahren gibt es seit 2018 in den Sommermonaten eine konsequente Beschränkung der Zufahrt für motorisierte Fahrzeuge.

Im Jahr 2025 ist die Zufahrt zur Spitze der Halbinsel vom 1. Juni bis 30. Oktober zwischen 10 und 22 Uhr beschränkt. Wer sich nicht dran hält, dem droht ein Bußgeld. Allerdings gibt es einen Shuttle-Service mit der Buslinie 334, die in regelmäßigen Abständen die schmale Straße zum Cap Formentor hochfährt. Startpunkt ist in Alcúdia oder in Port de Pollença.

In ihrem im Juni 2025 erschienenen Buch „HILFE, (für) URLAUBER: Erzählungen einer Reiseleiterin: Die Insel-Insiderin über Mallorca“ teilt Astrid Schelfhout ihre 40-jährige Erfahrung als Mallorca-Reiseführerin. Mit witzigen Anekdoten und Tipps.