Unwetter legt Flughafen auf Mallorca lahm! Hunderte Urlauber gestrandet

Von den frühen Morgenstunden an (9. September) bis etwa 15 Uhr wütete auf Mallorca ein Unwetter. Die Folgen des Gewitters bekommen die Urlauber am Flughafen jedoch auch Stunden später noch zu spüren. Bereits seit dem Morgen herrscht hier Ausnahmezustand.

Unsere Redaktion war live vor Ort und hat mit den Urlaubern am Flughafen Mallorca gesprochen. Wie geht es jetzt für sie weiter?

Chaos am Flughafen auf Mallorca

„Delayed“ oder „cancelled“ – diese Schriftzüge dominieren aktuell die Anzeigetafeln am Flughafen von Mallorca. Selbst ein Flieger nach Stockholm, der eigentlich schon um 12.15 Uhr abheben sollte, wird auch noch am späten Abend, um etwa 20.30 Uhr, noch mit einer Verspätung angezeigt. Abheben soll er auf jeden Fall, teilt ein Flughafenmitarbeiter unserer Redaktion mit – nur wann, ist die Frage.

Die Anzeigetafel am Flughafen Palma de Mallorca. Foto: Privat

„Es ist halt so ein Dominoeffekt“, erklärt er und fügt hinzu: „Es muss wieder das abgearbeitet werden, was sich über den Tag angestaut hat.“ Für viele Urlauber bedeutet das also vor allem eins: Warten und bangen. So geht es auch einer Reisegruppe aus Köln. Bereits am Mittag wurden sie darüber informiert, dass ihr Flug eine Stunde später geht. Verärgert sind sie jedoch nicht – laut eigener Aussage habe ihr Reiseanbieter TUI super und rechtzeitig reagiert.

+++ Beliebter Mallorca-Ferienort führt strenge Regeln ein – Urlauber merken es sofort +++

„Wir wissen gar nichts“

Ein Pärchen aus Nürnberg muss hingegen noch bangen. Eigentlich soll ihr Flieger um 23 Uhr starten. Die Sorge, dass dieser gestrichen wird, ist nach einem Blick auf die Anzeigetafel groß. Wie so viele andere versuchen sie an einem der Infostände der Airlines genauere Informationen zu bekommen. Mittlerweile haben sich bereits lange Schlangen vor den Schaltern gebildet. Auch einige Urlauber aus Köln und Düsseldorf sind betroffen. Eigentlich sollte ihr Flieger um 15 Uhr abheben, dann wurde er erst auf 17 Uhr verschoben – und schließlich komplett annulliert. Wie es nun weitergeht? Das steht noch in den Sternen.

Mehr Nachrichten:

„Wir wissen gar nichts“, erklären sie uns. Seit eineinhalb Stunden stehen sie bereits in der Schlange vor dem Schalter ihrer Airline. Einige Reisegäste, für die es heute scheinbar keine Option mehr auf einen Rückflug gibt, werden von Airline-Mitarbeitern zu Taxis gebracht. Ob sie morgen wohl mehr Glück haben werden?