Flughafen auf Mallorca steht nach geplatztem Schlauch unter Wasser – Chaos am Terminal C

Am Donnerstagvormittag spielten sich am größten Flughafen der Balearen chaotische Szenen ab. Was zunächst nach einem Scherz klang, entpuppte sich schnell als ernstes Problem: Ein geplatzter Wasserschlauch verwandelte das Terminal C zeitweise in ein regelrechtes Schwimmbecken.

Wie das „Mallorca Magazin“ berichtet, stieß ein Flughafenmitarbeiter mit seinem Service-Buggy versehentlich gegen den Schlauch. Der Angestellte war gerade dabei, Passagiere mit eingeschränkter Mobilität zu befördern – doch der Zusammenstoß setzte prompt große Mengen Wasser frei. Besonders betroffen: Gate C46, von dem aus zahlreiche Flüge nach Deutschland starten.

Flughafen unter Dauerstress

Urlauber mussten sich am Flughafen von Palma plötzlich ihren Weg durch Pfützen bahnen, um rechtzeitig zu ihren Maschinen zu gelangen. Auf Social Media machten Videos schnell die Runde: Auf TikTok sind abgesperrte Bereiche und hektisch wischende Mitarbeiter zu sehen, die mit Eimern und Mops gegen die Wassermassen ankämpfen.

+++ „Für einen Rheinländer ist das normal“ – Kölner übernehmen den Ballermann +++

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Panne reiht sich in eine Serie von Vorfällen ein. Bereits im Juli hatten heftige Regenfälle den Airport teilweise lahmgelegt und für großflächige Überschwemmungen gesorgt. Damals wie heute waren Passagiere gezwungen, über nasse Böden zu balancieren – kein gutes Bild für einen der wichtigsten Drehkreuze im Mittelmeerraum.

Angesichts der laufenden Umbauarbeiten am Flughafen werden nun erneut Stimmen laut, die eine bessere Koordination und strengere Sicherheitskontrollen fordern. Schließlich ist Palma de Mallorca für Millionen Touristen jedes Jahr das Tor zu ihrem Urlaubstraum.

Ob der heutige Zwischenfall langfristige Konsequenzen nach sich zieht, bleibt abzuwarten. Klar ist nur: Mallorcas Flughafen kämpft weiter mit seinem Ruf – und die nächste Panne dürfte die Nerven von Reisenden und Personal erneut auf die Probe stellen.