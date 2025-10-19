Drohnen-Alarm auf Mallorca! Flughafen Palma stellte den Betrieb ein

Am Flughafen Palma wurde am Sonntagabend (19. Oktober) vorübergehend der Betrieb eingestellt. Der Grund: Über der Urlaubsinsel wurden vermeintlich Drohnen gesichtet, wie die „Bild“ berichtet.

Mallorca: Drohnen über Flughafen

Nach bereits mehreren Flughäfen in Europa hat es jetzt auch die Lieblingsinsel der Deutschen – Mallorca – getroffen. Wie die „Bild“ berichtet, kam es am Sonntagabend (19. Oktober) zu einer möglichen Drohnensichtung über dem Flughafen Palma. Ausgerechnet mitten in den Herbstferien, wo viele Deutsche planten, ihren Urlaub auf der Balearen-Insel zu verbringen.

Laut dem Bericht der „Bild“ hatte der Flughafen Palma den Betrieb vorerst eingestellt. Das berichten auch die Zeitung „Dario de Mallorca“ und das Flugportal „Flightradar 24“. Der Flughafen Betreiber Enaire bestätigte die mögliche Drohnensichtung ebenfalls auf der Social-Media-Plattform „X“ (ehemals Twitter).

Medienberichten zur Folge sollen kurz vor 19 Uhr mehrere Flüge nach Mallorca umgeleitet worden sein. Jedoch konnten Passagiere hier, im Gegensatz zu den Drohnen-Sperrungen in Deutschland, recht schnell wieder aufatmen. Nach weniger als einer Stunde konnten die Flugzeuge den Flughafen Palma wieder ansteuern. Auch konnten Flieger wieder starten.

Dennoch kam es laut dem „Bild“-Bericht am Flughafen Palma zu Verspätungen und Fluggäste mussten rund anderthalb Stunden Wartezeit überbrücken. Reisenden rät Airport-Betreiber Enaire: „Wenn Sie fliegen, überprüfen Sie den Status Ihres Fluges bei Ihrer Fluggesellschaft.“

