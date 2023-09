Mallorca: Als er diesen Satz hört, dreht ein Mann am Flughafen völlig durch

Völlige Eskalation am Flughafen von Mallorca! Ein Mann drehte komplett durch, musste festgenommen werden. Der Satz eines Airline-Mitarbeiters ließ bei dem 26-Jährigen die Hutschnur platzen.

Am Donnerstag (21. September) richtete ein Mann am Flughafen Mallorca absolutes Chaos an. Er sollte einen Aufpreis für sein Gepäck zahlen – und das gefiel ihm so gar nicht. Der Mann wollte von Las Palmas auf die Kanaren fliegen. Dann kam es zu Problemen.

+++Urlaub auf Mallorca nicht mehr bezahlbar? Üble Prognose für Touristen+++

Mallorca: Mann rastet nach dieser Bemerkung völlig aus

Wie die „Mallorca Zeitung“ unter Berufung auf spanischen Medien berichtet, gab es vor dem Einstieg in den Flieger Probleme mit der Fluggesellschaft. Sie forderten den Mann auf, für sein Handgepäck zu zahlen. Ob der Koffer zu viel wog, zu groß war oder ob der Mann ihn einfach nur nicht gebucht hatte, ist allerdings nicht bekannt.

Und dann eskalierte es so richtig: Weil der Mann offenbar sturzbetrunken war, merkte ein Airline-Mitarbeiter an, dass man ihn in seinem Zustand ohnehin nicht ins Flugzeug lassen würde – zu viel für den 26-Jährigen. Er zog sein T-Shirt aus und begann zu randalieren.

Auch interessant: Urlaub: Bettensteuer immer krasser – HIER wird bei Touristen besonders heftig abkassiert

Polizei musste anrücken und Mann festnehmen

Der Mann zerstörte Möbel, schrie herum. Die Mitarbeiter der Airline rannten davon. Einen von ihnen erwischte der Randalierer mit einem Faustschlag und verletzte ihn dabei leicht. Doch das war noch längst nicht alles: Andere Fluggäste wollten den Mann beruhigen – und auch sie attackierte er! Außerdem versuchte er noch eine Glastür zu zertrümmern.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Das Theater endete schließlich, als die Polizei eintraf. Der Mann muss sich jetzt wegen leichter Körperverletzung, Sachbeschädigung und öffentlicher Ruhestörung vor Gericht verantworten, wie die „Mallorca-Zeitung“ schreibt.

Horror für 268 Fluggäste am Flughafen in Palma de Mallorca. Und mittendrin: „Let’s Dance“-Star Joachim Llambi! Was war da los? Hier erfährst du es.