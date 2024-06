Mann macht Urlaub auf Mallorca – zu Hause kommt die Abrechnung! „Finanziell gebrochen“

Sommer, Sonne, Strand – wer einen Urlaub auf Mallorca macht, der kann es sich so richtig gut gehen lassen. Auch feiern kann man dort ausgiebig. Für deutsche Touristen ist da der Ballermann an der Playa de Palma der beliebteste Ort.

Doch neben dem ganzen Spaß kann es auch schonmal vorkommen, dass manch einer die Kontrolle über seine Finanzen verliert. So auch dieser Mallorca-Urlauber, der das Ausmaß erst bei seiner Rückkehr zu Hause erkennt.

Mann zieht bitteres Fazit seines Mallorca-Urlaubs

Auf Instagram sieht man das Schicksal eines Ballermann-Urlaubers, welches wohl zahlreiche Besucher der Partymeile teilen. In dem Video filmt der Mann seine Wäscheleine und die unzähligen T-Shirts, die er dort gerade trocknet. Dabei handelt es sich um stolze 16 Oberteile, die er im Megapark und dem Bierkönig bekommen hat.

„Und ich frage mich noch, wieso ich finanziell gebrochen bin nach einem Wochenende Malle“, schreibt er dazu. Zum Hintergrund: Ein Megapark T-Shirt bekommt man vor Ort, wenn man einen Liter Alkohol bestellt. Dieser hat einen Wert von ca. 25 Euro. Und auch im Bierkönig bekommt man mit einem tagesaktuellen Bon ein Oberteil. Wie es scheint, ist der Urlauber mit seinem Schicksal nicht allein.

Mallorca-Urlauber kennen Problematik

In den Kommentaren melden sich zahlreiche Ballermann-Besucher zu Wort, die ebenfalls mit unzähligen T-Shirts heimkehren. „Das kennen wir zu gut“, schreibt eine Instagram-Nutzerin. Eine andere kommentiert: „Wegen der ganzen Shirts, habe ich meinen Koffer kaum noch zu bekommen. Im Nachgang frage ich mich, was ich mit all den T-Shirts will.“

Wenn der Ballermann-Besucher die T-Shirts wirklich alleine „ertrunken“ hat, dann ist er ca. 400 Euro an einem Wochenende losgeworden. Eine stolze Summer für zwei Tage Party an der Playa de Palma.