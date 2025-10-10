Eine Ära geht auf Mallorca zu Ende! Urlauber merken es sofort

Seit Jahrzehnten gehört Mallorca zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen. Kein Wunder, schließlich gibt es hier so ziemlich alles, was das Reise-Herz begehrt – Kultur, Natur, Strände, Partys und vieles mehr.

Doch eine Ära auf Mallorca hat jetzt ein jähes Ende gefunden. Und Urlauber dürften das ziemlich schnell bemerken.

Mallorca: Eine Ära geht zu Ende

Jedes Jahr zieht es die Deutschen zu Hunderttausenden nach Mallorca. Viele von ihnen machen Urlaub am Ballermann – um hier mal so richtig das innere Party-Tier rauszulassen. Aber auch an die ruhigeren Orte, wie Cala Millor, Cala Ratjada oder Cala d’Or, zieht es viele, die sich dann doch eher die Ruhe gönnen und die Natur, die die spanische Insel zu bieten hat, genießen wollen. Kein Wunder also, dass in der Hauptsaison gefühlt stündlich ein Flieger von Deutschland die Urlaubs-Insel ansteuert.

Doch auf einen Urlaubsflieger müssen die Mallorca-Reisenden in Zukunft verzichten. Wie „Aero Telegraph“ berichtet, hat die Fluglinie Condor das Kapitel der Boeing 757 ein für alle mal beendet. Die Maschine wird nach November nicht mehr die spanische Sonne zu spüren bekommen. Stattdessen wird Condor die Maschinen nach der Ausflottung zunächst zurück nach Großbritannien bringen, wo dann doch eher regnerisch-kaltes Ekel-Wetter auf der Tagesordnung steht.

Aktuell gehören übrigens insgesamt sechs Flugzeuge der Typen Boeing 757-300 zu der Flotte, die auch Mallorca ansteuerte. Bereits Ende September hatte die Fluggesellschaft die D-ABOJ außer Dienst gestellt, wie „Aero Telegraph“ berichtet. Am 5. November müssen wir uns dann endgültig von den Riesen-Fliegern verabschieden. Dann findet nämlich der offizielle Abschiedsflug statt. Von Frankfurt geht es nach Wien – und die frei verfügbaren Tickets für diesen letzten Flug waren heiß begehrt.