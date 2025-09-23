Antiquitäten, Trödel, Kurioses: Diesen Geheimtipp auf Mallorca sollten Urlauber kennen

Wer Mallorca nur mit Strand und Party verbindet, verpasst ein echtes Juwel: den sonntäglichen Flohmarkt im kleinen Straßendorf Consell. Zwischen 7 und 14 Uhr verwandelt sich das Industriegebiet am Ortseingang in ein wahres Eldorado für Trödelfans, ganz ohne Massentourismus.

Was den Markt so besonders macht: Er wird vor allem von Mallorquinern besucht. Viele kommen regelmäßig, um Dachbodenfunde, ausrangierte Kleidung oder alte Elektrogeräte zu verkaufen. Aber auch Profihändler mischen sich unter die Privatleute. Für deutsche Urlauber bedeutet das: authentisches Flair statt touristischer Kitsch.

Von Antiquitäten über Kleidung bis hin zu Kitsch

Das Warenangebot ist riesig und überraschend. Neben Klassikern wie Schallplatten, Büchern oder Spielzeug finden sich auch wertvolle Antiquitäten, traditionelle mallorquinische Möbel, Lampen oder Weidenkörbe. Sogar komplette Türen, Fenster oder große Holztore wechseln hier den Besitzer. Wer ein rustikales Souvenir für die eigene Finca sucht, wird hier sicher fündig.

+++ Urlauber wollen Geheimtipp auf Mallorca besuchen – doch Zugang nur unter einer Bedingung +++

Erst vor wenigen Jahren von einem Briten ins Leben gerufen, hat der Markt der Stadt Consell neues Leben eingehaucht. Inzwischen öffnen auch die lokalen Geschäfte und Bars sonntags ihre Türen.

Consell liegt praktisch zwischen Palma und Inca, direkt an der Autobahn MA-13. Mit dem Auto dauert die Fahrt von Palma kaum 25 Minuten, Parkplätze gibt es für 1 Euro pauschal auf dem angrenzenden Feld. Doch auch mit Bus oder Bahn ist der Markt bequem zu erreichen.

Flohmarkt in Consell auf Mallorca Foto: Nina Peters

Gerade in der Hauptsaison wird es ab späten Vormittag voll. Wer ungestört stöbern will, sollte also früh kommen und sich einen traditionellen Frühstücksnack direkt vor Ort gönnen, denn auch kulinarisch ist auf dem Flohmarkt einiges zu finden. Neben den mallorquinischen Klassikern wie Empanadas und Ensaïmadas, gibt es auch klassisches Gebäck wie Croissants und herzhafte Bratwurst.

Ob als Insel-Erlebnis abseits der Touristenpfade oder als Schatzsuche für echte Trödler: Der Flohmarkt in Consell ist ein Ausflug, der sich für Mallorca-Urlauber unbedingt lohnt.