Mallorca-Flieger aus Deutschland erlebt Landungs-Chaos – es geschah mitten in der Nacht

So hatten sich diese Mallorca-Urlauber ihre Rückkehr nach Deutschland sicherlich nicht vorgestellt…

Mehr als 200 Passagiere wollten am Dienstag (9. September) entspannt von Mallorca zurück nach Deutschland fliegen – und am Abend am Berliner Flughafen BER landen. Doch dann änderte eine Nachricht alles und die Rückreise wurde zu einer Tortur, die bis spät in die Nacht andauerte.

Mallorca-Flieger aus Deutschland erlebt Landungschaos

21 Uhr – um diese Zeit sollte der Eurowings-Flug 8583 von Mallorca am Berliner Flughafen BER landen. Doch die Maschine war leider verspätet unterwegs, startete statt um 18 Uhr um 22 Uhr. Nicht so wild? Nun, am Berliner Airport gilt ab 22 Uhr ein Nachtflugverbot. Keine Chance für den Eurowings-Flieger, die geplante Landung in der Hauptstadt durchzuziehen.

Was folgte? Wie „Bild“ berichtet, musste der Flieger wegen dem Berliner Verbot kurzfristig umgeleitet werden – und landete stattdessen in Hannover. Fast 300 Kilometer entfernt vom eigentlichen Ziel. Und das um 0.30 Uhr.

Und damit war der Stress für die 200 Passagiere nicht vorbei. Denn irgendwie mussten sie ja zur ihrem Zielflughafen in Berlin kommen. Der Plan: Ersatzbusse!

Im Bus über die Autobahn ging es also von Hannover bis nach Berlin. Erst am frühen Mittwochmorgen war die Tortur entsprechend vorüber. Von der Freude aus dem Mallorca-Urlaub dürfte bei den Passagieren womöglich nur wenig übriggeblieben sein…