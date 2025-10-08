Mallorca-Fest klingt nach Genuss pur – am Ende bleibt ein fader Beigeschmack

Immer noch reichlich Sonnenschein, ein leicht bewölkter Himmel und Temperaturen über 20 Grad – das ist für die Einheimischen und Urlauber auf Mallorca im Oktober weiterhin Realität. Zwar merkt man auch hier, dass man im Herbst angekommen und die Urlaubs-Hochsaison definitiv zu Ende ist. Doch anders als im kühlen und nassen Deutschland, können die Menschen auf der Insel auch im Oktober noch einigen Freizeitaktivitäten im Freien nachgehen (mehr dazu hier).

Wir haben das erste der zahlreichen Events in diesem Monat besucht: die „Fira Dolça d’Esporles“ im gleichnamigen Dorf im Tramuntana-Gebirge. Ein Volksfest, das zwei Tage lang zahlreiche Süßwaren verspricht. Aber hält es auch, was es verspricht?

An diesem Sonntag, dem 5. Oktober und zweiten Tag des Straßenfestes, zeigte sich der mallorquinische Herbst von seiner kühlen und tristeren Seite. Die Mallorquiner hatten lange Hosen und teils dicke Jacken an bei diesen 18 Grad – in dem Dörfchen Esporles im Tal der Gebirgskette fühlten sich die fast 20 Grad doch recht kühl an. Und dennoch – oder gerade deswegen – verschlug es Hunderte Menschen hierhin.

Die spanische Polizei hatte die Zufahrtsstraße bereits mehrere Hundert Meter vor dem Dorf abgeschnitten und die unzähligen Autos auf ein riesiges Brachland geleitet. Von hier aus mussten die Besucher dann einen fast 20-minütigen Fußmarsch antreten. Immer wieder kamen einem dabei Menschen mit Papiertüten in den Händen entgegen – die Vermutung lag nahe, dass sie darin so manch süßes Gebäck mit nach Hause nahmen.

Das Süßigkeitenvolksfest im Dorfzentrum stellte sich als eine lange Reihe an Ständen heraus, an denen es verschiedene Backwaren zu erkunden gab. Für das ungeschulte Mallorca-Auge gab es dabei so manche Süßwaren zu entdecken. Am allermeisten aber fand man hier eine der typischsten Nachspeisen auf der Insel: Bunyols.

Eine Frau bereitet die typisch mallorquinischen „Bunyols“ auf der Fira Dolca in Esporles auf Mallorca zu. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Die kleinen „Donuts“ werden aus einem Teig aus Hefe, Wasser, Mehl und Kartoffeln hergestellt. Dann wird der Teig mit den Händen gezupft und in heißes Fett getaucht. Einmal fertig, kommt eine ordentliche Portion Zucker mit in die Papiertüte – auf Wunsch natürlich auch ohne. 6 Euro für 250 Gramm vielen dafür an – ein fairer Preis. Und sonst?

Das Süßigkeitenvolksfest glich zum großen Teil eher einem gewöhnlichen Markt mit Ständen voller Schmuck, Taschen oder Kleidung. Neben den paar privaten Bäckern fanden sich hier vor allem Geschäfte, die in Form eines kleinen Stands ihre Artikel hier präsentierten. So wurden die herkömmlichen Milka-Donuts aus dem Supermarkt ebenfalls hier verkauft. Von einer „fira“ – zu Deutsch: Messe – hatte es dann doch weniger. Unser Fazit: wer in der Nähe ist und gerne ein bisschen schlendern und schauen möchte, kann das hier gerne tun. Eine weite Anreise nur für das Fest – finden wir – lohnt sich aber nicht.