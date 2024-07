Mallorca zur EM: Ex-Fußballprofi rastet aus – dann klicken die Handschellen

Ganz Europa ist im Fußballfieber – und das nicht ohne Grund: Immerhin läuft im Juni und Juli die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Das sportliche Spektakel wird selbstverständlich auch auf Mallorca verfolgt.

Ende Juni überschattete jedoch ein erschreckender Vorfall das Sport-Event. Dabei stand auch noch ein einstiger Fußballprofi im Mittelpunkt.

Mallorca zur EM: Polizei muss in Magaluf einschreiten

In den frühen Morgenstunden des 29. Juni wird die Guardia Civil nach Magaluf gerufen. Kurz darauf klicken die Handschellen – und zwar bei keinem Geringeren als einem früheren Fußballprofi der englischen Premier League sowie dessen Ehefrau. Wie die spanische Zeitung „Ultima Hora“ zuerst berichtete, soll es sich dabei um den Brite und Guatemalteke Nathaniel Mendez-Laing handeln.

Der 32-Jährige ist nicht nur Nationalspieler Guatemalas, sondern stand in der Saison 2018/2019 auch in der höchsten englischen Spielklasse auf dem Platz. Wieso während seines Urlaubs auf Mallorca nun die Polizei einschreiten musste? Offenbar soll der Kicker in einer Bar in der Avenida Notario Alemany mit einer jungen Frau aneinander geraten sein. Dabei habe er das Gefühl gehabt, die Frau würde ihn und seine Liebste heimlich filmen.

Ex-Profifußballer im Mallorca-Urlaub festgenommen

Der Ex-Profifußballer habe kurzen Prozess gemacht, der Dame das Handy weggenommen und ihr daraufhin auch noch ins Gesicht geschlagen. Die Ehefrau des Sportlers soll der Geschädigten sogar an den Haaren gezogen haben. Die verletzte Britin kam mit leichten Verletzungen davon, schaltete kurz darauf allerdings den Tracker des geklauten Smartphones ein und meldete den Standort der Polizei.

Die alarmierten Polizisten fanden das Gerät bei dem Paar wieder und nahm die beiden wegen des gewalttätigen Diebstahls fest. Am nächsten Morgen wurden der Fußballer und seine Gattin einem Richter vorgeführt. Sie verweigerten die Aussage und kamen nach der Zahlung einer Kaution in Höhe von 300 Euro wieder auf freien Fuß.