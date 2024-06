Mallorca zur EM: Unerwarteter Anblick! Partyhochburg vor Spiel wie leergefegt

Na, was ist denn hier los? Man könnte der Meinung sein, dass England die absoluten Profis in Sachen Fußball sind. Nicht ohne Grund grölt eine ganze Nation beim Thema „Das Runde muss ins Eckige“ bei jeder Gelegenheit prompt den Klassiker „Football’s coming home“.

Auf Mallorca sieht es kurz vor dem EM-Spiel der englischen Nationalelf am Dienstag (25. Juni) stimmungstechnisch hingegen mau aus. Unsere Redaktion hat den Check gemacht.

Mallorca-Urlauber nicht im EM-Fieber?

Während die Deutschen am Spieltag ihrer Mannschaft bereits in den Morgenstunden an der Playa de Palma mit dem ersten Bier anstoßen und gekonnt in voller Trikot-Montur bis zum Abend durchhalten, scheinen es die Briten gemütlicher anzugehen: In der Partyhochburg in Magaluf herrscht am Nachmittag noch gähnende Leere.

Die britische Fan-Meile am Nachmittag vor dem England-Spiel in Magaluf. Foto: Jana Wengert / DER WESTEN

Noch nicht mal die einzige Fan-Meile in Strandnähe hat seine Pforten geöffnet. Dort geht es erst um 19 Uhr los. Und das, obwohl bereits um 21 Uhr der Anpfiff ist – immerhin eine sportliche Sache an diesem Tag. Die England-Fähnchen hängen jedenfalls schon mal parat.

Mallorca: In britischer Partyhochburg kann gespart werden

Doch wo sind all die Fans der britischen Mannschaft? Im Gegensatz zum Ballermann sind auch auf den Straßen keine Urlauber mit Trikots ihrer Favoriten zu sehen. Die „Ausrüstung“ gibt es aber übrigens auch nicht im Kiosk vor Ort oder bei einem der Straßenhändler zu kaufen – erneut ein Punkt, der den Deutschen zur EM rund um Bierkönig und Megapark einfacher gemacht wird.

Doch was letztendlich zählt, ist doch das Können der englischen Kicker-Profis höchstpersönlich. Und bis die auf dem Platz stehen, wird es hoffentlich auch jeder noch so kleine Fan zum Public Viewing in Magaluf geschafft haben. An den Preisen kann der geringe Ansturm jedenfalls nicht liegen, denn die sind im Vergleich zur deutschen Hochburg am Ballermann sogar niedriger: Während man an der Playa beispielsweise für ein Desperado 7 Euro hinblättern muss, bekommt man es in Magaluf bereits für 5 Euro. Cheers!