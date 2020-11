Mallorca: Dramatische Lage auf Urlaubsinsel – DIESE Szenen stimmen mehr als traurig

Dramatische Szenen auf Mallorca!

Die Insel Mallorca verbinden die meisten Menschen aus Deutschland mit kilometerlangen Stränden, Sonnenschein und feucht-fröhlichen Parties.

Wegen der Corona-Pandemie durften allerdings auch auf Mallorca die Bierkrüge nicht wie gewohnt mit frisch Gezapftem aufgefüllt wurden. Das stimmt nicht nur die zuhause gebliebenen Mallorca-Touristen traurig, sondern sorgt laut der „MOPO“ auch für drastische Probleme bei den Einheimischen.

Mallorca: Von Partystimmung keine Spur – so hart trifft die Corona-Pandemie die Baleareninsel

Kaum lief die Saison im Sommer langsam an, mussten die traditionellen Party-Lokale ihre Pforten schon wieder schließen. Zu hoch war die Ansteckungsgefahr, urteilten die spanischen Behörden.

Nicht nur die Kneipen am Ballermann, sondern auch deren Gastro-Kollegen auf der Insel und sämtliche Hotels mussten drastische finanzielle Einbußen hinnehmen. Mit drastischen Folgen für die Mitarbeiter!

„Not wächst“ – Anwohner spricht Klartext

Viele mussten Stunden reduzieren oder stehen nun ganz ohne Job da. Das spiegelt sich auch in der Arbeitslosenquote wieder, die mit derzeit rund 75.000 Erwerbslosen auf Rekordhöhe steht. Das sind doppelt so viele Menschen ohne Beschäftigung wie im Vorjahr.

Das ist die Baleareninsel Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

Einwohner rund 896.000 Menschen (Stand 2019)

Hauptstadt der Insel heißt Palma

dort spricht man auch Katalanisch

größte Insel, die zu Spanien gehört

Wolfgang Krämer, Vorsitzender des Lions Club Palma, will der schwierigen Situation etwas entgegensetzen und verteilt Essen an Bedürftige. „Die Not und der Ansturm wachsen zusehends“, beschreibt er die Situation.

Im Gegensatz zu Vorkrisenzeiten würden sich nun auch Menschen an den Lions Club wenden, die sich zuvor dank der Tourismusbranche gut selbst versorgen konnten. Doch jetzt wüssten sie nicht mehr, wie sie ein Schulbrot für ihre Kinder auftreiben könnten.

Die Folge: Traurige lange Schlangen vor der Essensausgabe des Lions Clubs. Rund 1000 Menschen versorgen die Helfer inzwischen täglich mit frischem Obst und Gemüse, doch auch das wird problematisch. Weil nur wenige Touristen auf die Insel reisen, ordern die Supermärkte weniger Ware und haben entsprechend weniger Überschuss.

Wegen der Pandemie sind nicht alle Menschen auf Mallorca finanziell in der Lage, sich selbst zu versorgen. Foto: imago images

Weitere Nahrung hinzukaufen kann der Lions Club Mallorca nicht, dazu fehle das Geld. Die Charity-Events, die der Club sonst organisiert hat, mussten laut „MOPO“ coronabedingt abgesagt werden. Zudem verirrten sich derzeit ohnehin zu wenige Touristen auf der Insel. (vh)