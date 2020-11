Mallorca: Diese Coronaregeln gelten auf der Insel rund um Weihnachten

Weihnachten auf Mallorca zu verbringen ist für viele Touristen verlockend. Schließlich entfliehen sie so dem tristen Dezember-Wetter in Deutschland und tanken schon vorsorglich Sonne für den Winter.

Doch welche Corona-Regeln gelten zur Weihnachtszeit für den Urlaub auf Mallorca? Darüber berichtet die „Mallorca Zeitung“.

Mallorca: Diese Regeln gelten über Weihnachten auf der Insel

Die spanische Regierung hat diese Frage am Dienstag diskutiert, ihre Vorschläge könnten auch auf Mallorca Anwendung finden.

Laut diesen Überlegungen dürfen sich bis zu sechs Personen in privaten Räumen treffen. Darüber hinaus wird empfohlen, dass nur Menschen aus einem Haushalt gemeinsam Weihnachten feiern.

+++ Urlaub auf Mallorca: Frau betritt ihre Terrasse – sie kann nicht glauben, was sie dort findet +++

Urlaub auf Mallorca: Ob über Weihnachten viele Touristen auf die Insel reisen, bleibt wegen der Pandemie fraglich. (Symbolbild) Foto: imago images / Michael Matthey

Von Treffen mit Freunden oder Kollegen in der Weihnachtszeit rät die Regierung grundsätzlich ab. Sollten sie dennoch durchgeführt werden, sollte dies nach Möglichkeit im Freien geschehen.

---------------------------------------

Das ist die Baleareninsel Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

Einwohner rund 896.000 Menschen (Stand 2019)

Hauptstadt der Insel heißt Palma

dort spricht man auch Katalanisch

größte Insel, die zu Spanien gehört

---------------------------------------

+++ Urlaub auf Mallorca: Schock für Partyfans – Kultlocation vor dem Aus +++

Ausgeschlossen von diesen Feiern sind alle Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert und noch nicht genesen sind. Erst wenn ein negatives Testergebnis vorliegt, dürfen sie wieder Freunde und Kollegen treffen.

Mehr Flexibilität soll es allerdings im Hinblick auf die Ausgangssperre, die derzeit ab Mitternacht gilt, geben: An Heiligabend und an Silvester soll sie erst eine Stunde später, also um 1 Uhr in der Nacht, in Kraft treten.

---------------------------------------

Mehr Themen:

Mallorca: Überraschung! Diese beliebte Tradition ist in Deutschland fast komplett abgesagt – auf der Urlaubsinsel aber nicht

Mallorca: Katastrophale Lage auf der deutschen Lieblingsinsel – DIESE Zahl ist erschütternd

Urlaub auf Mallorca: Polizei entdeckt DAS im Netz – und muss sofort eingreifen

---------------------------------------

Das gilt bei der Einreise

Wer aus dem Ausland nach Mallorca reist, der muss zurzeit bei der Einreise einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter ist als 72 Stunden.Außerdem muss ein Formular ausgefüllt werden. Ob diese Regel auch für die Weihnachtstage bestehen bleibt, ist noch unklar.

Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten nach Deutschland gilt seit dem 8. November eine Quarantänepflicht von zehn Tagen.

Regionalregierungen könnten Regelungen noch anpassen

Bei diesen Regelungen handelt es sich laut der „Mallorca Zeitung“ zunächst nur um Vorschläge, sie seien noch nicht endgültig beschlossen.

In Spanien dürfen zudem die Regionalregierungen an den finalen Corona-Entscheidungen mitwirken, daher können die exakten Regeln in den einzelnen Regionen – und damit auch auf Mallorca und den Balearen – abweichen. (vh)