Mallorca: Deutscher (45) stürzt vor Palmas Wahrzeichen in den Tod

Mallorca zählt bei einigen Urlaubern inzwischen nicht nur zum 17. Bundesland Deutschlands – durch das grandiose Wetter wird der Balearen-Fleck inmitten des Ozeans auch die schönste Sonneninsel genannt.

Doch Friede, Freude, Eierkuchen herrscht dort auch nicht immer. Mitten in der laufenden Saison kam es nun zu erschütternden Szenen – ein Deutscher kam dabei ums Leben.

Mallorca: Tragödie mitten in Palma

Wie die spanische Zeitung „Ultima Hora“ als Erstes berichtete, kam es in der Nacht auf Mittwoch (5. Juni) in der Inselhauptstadt Palma gegen vier Uhr in der Früh zu einem Einsatz der Rettungskräfte. Unweit der Mauer des Touristen-Hotspots der Kathedrale von Palma stürzte ein Mann in die Tiefe.

Trotz der späten Uhrzeit befanden sich aufgrund eines in der Nähe stattfindenden Filmdrehs zahlreiche Menschen vor Ort. Doch sowohl die Erste Hilfe der Passanten als auch die Unterstützung der alarmierten Einsatzkräfte kam zu spät – es konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Mallorca: Spanische Polizei ermittelt im Fall des Deutschen

Die spanische Nationalpolizei sowie die Mordkommission fanden am Tatort einen Laptop und eine Brieftasche vor. Beide Gegenstände müssen dem Mann gehört haben. Dadurch konnte der Verunglückte schnell identifiziert werden: Bei dem Opfer handelt es sich um einen 45 Jahre alten Deutschen. Inwieweit der Mann ebenfalls Teil der Filmcrew war, ob er in Palma wohnt oder lediglich im Rahmen eines Urlaubs vor Ort war, ist noch unklar.

Auch die Umstände des schrecklichen Unglücks müssen nun genauestens geprüft werden. Ein Verbrechen könne die Polizei auf Nachfrage der Zeitung am frühen Morgen allerdings schon ausschließen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.