Gastro-Beben auf Mallorca – Verhalten deutscher Urlauber hat böse Folgen

Mallorca ist für deutsche Urlauber seit Jahrzehnten ein Sehnsuchtsziel. Mit seinen Stränden, Sonnenstunden und malerischen Orten lockt die Baleareninsel jedes Jahr Millionen von Touristen an. Dabei stehen vor allem kulinarische Genüsse hoch im Kurs, denn gutes Essen gehört für viele zum Urlaubsglück einfach dazu.

Doch immer häufiger greifen Deutsche im Urlaub lieber zu einem mitgebrachten belegten Brötchen, statt in ein Restaurant einzukehren – eine Entwicklung, die Mallorcas Gastronomie vor große Herausforderungen stellt. Branchenvertreter erwarten, dass Hunderte Restaurants dieses Jahr schließen werden. Gründe sind weniger Gäste, geringere Umsätze und steigende Kosten. Besonders betroffen sind bisher beliebte Urlaubsorte wie Port de Sóller oder Sant Elm. Dort ist der Rückgang gravierend.

Mallorca: Sind Deutsche Schuld an der Gastro-Krise?

Der Saisonstart lief schlecht: Schlechtes Wetter im Mai und Juni hielt Urlauber fern. Auch im Juli zeigt sich kein Besserungstrend. Viele Restaurants melden gähnende Leere, besonders am Mittag. Im Vergleich zu früher sind selbst die Abendstunden schwächer ausgelastet und weit von früheren Erfolgen entfernt.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Palmas Gastronomie leidet ebenfalls. Besonders am Paseo Marítimo, einer früheren Vorzeigeadresse, fehlen Gäste. Obwohl dort Baustellen verschwunden sind, liegen die Besucherzahlen 20 Prozent unter Vorjahr. Besonders problematisch ist der Rückgang der Ausgaben der Touristen auf Mallorca, den Juanmi Ferrer, Präsident des Gastro-Unternehmerverbands CAEB Restauración, mit den „Bocadillo-Touristen“ erklärt gegenüber „Mallorca Magazin„: Urlauber sparen beim Essen und bringen lieber selbst etwas mit. Belegte Brötchen zum Beispiel.

370 Restaurants mussten schließen

Inflation verschärft die Lage: Höhere Lebensmittelpreise, gestiegene Mieten und höhere Beträge für Löhne belasten die Gastronomen zusätzlich. Im letzten Jahr mussten daher 370 Restaurants auf Mallorca schließen. Dieses Jahr könnte diese Zahl steigen. Obwohl einige Lokale neu eröffnet werden, sinkt die Gesamtzahl der Gastronomiebetriebe weiter.

Mehr News:

In beliebten Urlaubsorten wie Port de Sóller zeigt sich die Krise besonders: Mitarbeiter erhalten sogar im Juli Urlaub, was früher undenkbar war. Ferrer sieht eine Strukturkrise und glaubt, dass langfristig nur günstige Restaurants überleben. Für viele andere Betriebe bedeutet dieser Sommer das Aus. Mallorca steht vor erheblichen Herausforderungen, um seine Gastronomie zu bewahren.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.