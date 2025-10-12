Einzigartiger Anblick auf Mallorca! Sport-Elite schaut neidisch hin

Mallorca ist und bleibt eine der beliebtesten Reiseziele für Urlauber. Neben den Deutschen entdecken auch die Engländer, die Niederländer und sogar die Amerikaner (>>> HIER <<< mehr dazu) die Balearen-Insel immer mehr für sich.

Doch nicht nur in Sachen Kulinarik und Kultur, Party, Action, Strand und Natur hat Mallorca so einiges zu bieten. Auch sportlich ist die Urlaubsinsel breit aufgestellt. Und das nicht nur im Wassersport, wie man zunächst vermuten könnte. Der Tennis-Ableger Padel hat auf der Insel schon lange Kult-Status erreicht – bei Einheimischen ebenso wie bei Urlaubern. Besonders ein Platz im Mallorca Country Club in Santa Ponça

hat hier etwas, von dem selbst Profis vielerorts sonst nur träumen können.

Ein Spielfeld, von dem viele Profis träumen

Während die Deutschen Padel erst seit ein paar Jahren für sich entdeckt haben, ist der Sport in Spanien schon längst beim Großteil der Gesellschaft angekommen. Ob auf Profi-Niveau oder nur zum Spaß, der Tennis-Ableger findet auch auf Mallorca großen Anklang.

Am Samstag (11. Oktober) fand im Country Club Mallorca im Rahmen der Mallorca Women’s Championships, einem WTA-125-Turnier, ein Promi-Padel-Turnier statt. Unter anderem mit dabei: Profi-Fußball-Trainer Jürgen Klopp, Tennis-Legende Gabriela Sabatini und Schauspieler Uwe Ochsenknecht. Doch nicht nur diese Stars und Sternchen machten die Felder des Mallorca Country Clubs zu etwas Besonderem. Ein Feld sticht besonders hervor.

Wimbledon-Rasen auf Mallorca! Das gibt es in Europa kaum sonst irgendwo. Foto: Lara Hoffmann / DER WESTEN

Eins der zahlreichen Spielfelder besteht aus Wimbledon-Rasen, dem gleichen wie bei dem berühmtesten Tennisturnier der Welt, wie Edwin Weindorfer unseren Mallorca-Reporterinnen erzählt. Er ist CEO der Sporteventagentur „e-motion“, hat das Promi-Padel-Turnier ins Leben gerufen und im Country Club Mallorca auf die Beine gestellt. „Die Grasplätze werden vom Wimbledon sozusagen gebaut und gestyled“, berichtet Weindorfer. In Europa wird laut dem Veranstalter sonst nur Berlin und Stuttgart diese Ehre zuteil.

„Wir sind hier am südlichsten Punkt in Europa, wo es den Original-Wimbledon-Rasen gibt", stellt Weindorfer klar. Bei dem Promi-Padel-Turnier ging es für die Stars an diesem Tag aber nicht auf dieses besondere Spielfeld. Sie spielten, wie es sich beim Padel gehört, auf einem aus Quarzsand bestehenden Kunstrasen.