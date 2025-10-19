Mallorca: Closing rückt immer näher! DIESE Acts sind bestätigt

Mit jedem Tag rückt eines der größten Events auf Mallorca näher: Das berühmt-berüchtigte Ballermann-Closing. Neben dem Opening im April gehört der Saisonabschluss an der Playa für viele Urlauber zu den Highlights des Jahres.

2025 findet das Ballermann-Closing vom 23. bis zum 26. Oktober statt – und Mallorca bereitet sich auf Zehntausende feierwütige Deutsche vor. Und auch bei den großen Party-Tempeln wie Megapark, Bierkönig und Co. laufen die Vorbereitung auf das Saisonende heiß. Welche Acts jetzt schon bekanntgegeben worden sind, liest du hier.

Mallorca bereitet sich aufs Ballermann-Closing vor

Zumindest an der Playa de Palma wird es schon bald ruhig werden. Kein „Layla“, „Oberteil“ oder „Baila Baila“ wird mehr aus den großen Clubs wie Megapark, Bierkönig und Co. schallen. Und auch die Helmuts dürften sich dann rarmachen. Denn: Am 26. Oktober ist sie offiziell vorbei, die Ballermann-Saison auf Mallorca. Doch still und heimlich wird das Ende der Party-Zeit in S’Arenal nicht eintreten – eher im Gegenteil.

+++ Mallorca ruft! Warum sich die ruhigste Zeit des Jahres für Urlauber besonders lohnt +++

Das Ballermann-Closing auf Mallorca gehört nämlich zu DEN Events des Jahres. Da lassen sich auch die Bars, Clubs und Co. nicht lumpen. Sie haben für die Party-Gäste ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt, um ein letztes Mal in diesem Jahr so richtig die Korken knallen zu lassen.

Diese Acts sind bestätigt

Der Megapark hat bereits den ein oder anderen Act bekannt gegeben, der zum Ballermann-Closing die Bühne rocken will. Ganz vorne mit dabei: Ein Sänger, der zuvor noch nie auf Mallorca aufgetreten ist. Rapper Capital Bra, der vor allem für Hits wie „One Night Stand“, „Prinzessa“ oder „Kreide 2“ bekannt ist (>>> HIER <<< mehr dazu).

Aber auch Mia Julia kann es sich nicht nehmen lassen, dem Ballermann-Closing im Megapark beizuwohnen. Wie die Deutsche-Presse-Agentur (dpa) berichtet, ist ihr Auftritt für den 26. Oktober geplant. Denn: Davor nimmt sie am „Promi Big Brother“-Ableger „Big Brother – Knossi Edition“ teil – einem TV-Format vom Streamer und Entertainer Jens „Knossi“ Knossalla. Hier werden die Promis für zwei Tage in einer Art Container eingesperrt und 24/7 mit Kameras überwacht. Für Mia Julia geht es direkt danach zu ihrem Auftritt nach Mallorca.

Mehr News:

Doch auch der Bierkönig lässt sich für das Closing 2025 nicht lumpen. Hier berichtet die dpa weiter, dass Julian Sommer auf die Bühne steigen und performen wird. Und auch er nimmt davor im TV-Knast von „Big Brother – Knossi Edition“ teil, bevor es für ihn nach Mallorca geht. Wie der Party-Tempel auf Mallorca in den Sozialen Medien mitteilt, werden unter anderem auch Ikke Hüftgold, Peter Wackel, Hink, Frenzy, Tim Toupet, Schürze, Killermichel und Tobee ihre Hits zum Closing zum Besten geben.

Weitere Acts werden in den kommenden Tagen noch auf Social Media bekanntgegeben.