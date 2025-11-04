Verstümmelte Leiche: Horror-Fund am Strand von Mallorca

Am Samstagabend (31. Oktober) ereignete sich ein schockierender Fund am Strand von Camp de Mar, einem beliebten Ferienort auf Mallorca.

Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 18 Uhr eine treibende Leiche in der Bucht nahe des Mallorca-Strandes. Die Beamten bestätigten kurz nach ihrem Eintreffen, dass es sich um einen menschlichen Körper handelte.

Mallorca: Ermittlungen nach grausigem Fund

Die tote Frau war lediglich mit einer Hose bekleidet, zusätzliche Details sorgten für Entsetzen. Laut ersten Untersuchungen fehlten ihr mehrere Gliedmaßen, und die Polizei vermutet, dass der Körper etwa zehn Tage im Meer trieb. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen übernommen, eine Obduktion soll Klarheit bringen.

Die Serie der Leichenfunde auf Mallorca setzte sich jedoch fort. Am Sonntagmorgen wurde eine weitere Leiche am Strand Es Trenc entdeckt, der als einer der schönsten der Insel gilt. Der Körper befand sich nach Angaben des „Mallorca Magazin“ in einem „fortgeschrittenen Zustand der Verwesung“.

++ Urlauber aufgepasst! Neuerung im Flieger – auch nach Mallorca ++

Augenzeugen berichteten, dass der Leichnam von Es Trenc teilweise in Algen verheddert war. Nach ersten Ermittlungen bestand der Körper nur noch aus dem Rumpf und einem Bein. Weder das Geschlecht noch die Identität konnten bis jetzt festgestellt werden, erklärte die Garda Civil gegenüber der Presse.

Seit Monaten macht Mallorca Schlagzeilen mit weiteren schockierenden Funden. Immer wieder werden Leichen und Leichenteile angespült. Laut Vermutungen der Ermittler könnten es sich dabei oft um Bootsflüchtlinge handeln, die bei ihrer gefährlichen Überfahrt ums Leben kamen. Die Guardia Civil untersucht weiterhin beide Fälle.

Rätselhafte Tragödien erschüttern die Insel

Die Funde wecken zunehmend Besorgnis bei Anwohnern und Touristen. Erst zuletzt wurden mehrere Spitzenstrände auf Mallorca wegen angetriebener Leichenteile genauer untersucht. Während Ermittler nach den Ursachen suchen, bleibt das Motiv in den meisten Fällen unklar.

Weitere News:

Mallorca, das vor allem für traumhafte Buchten und touristischen Charme bekannt ist, wird von den aktuellen Tragödien erschüttert. Besucher und Bewohner hoffen auf schnelle Aufklärung, damit sich die Strände der beliebten Ferieninsel wieder sicher anfühlen. Die Ermittlungen der Guardia Civil werden fortgesetzt und sollen Licht ins Dunkel bringen.