Rosa Strand auf Mallorca! Das steckt hinter der Hype-Bucht

Wer auf TikTok und Co. schon einmal nach besonderen Stränden auf Mallorca gesucht hat, ist mit großer Wahrscheinlichkeit auf diese Bucht gestoßen: Cala Agulla. Der Strand liegt in der Nähe von Cala Ratjada und ist aktuell ein echter Hit auf Social Media.

Das Besondere an der Bucht: Sie ist rosa. Ein Teil des Wassers und des Sandes schimmert in der besonderen Farbe. Im Netz kursieren zahlreiche Fotos und Videos der pinken Bucht. Doch ist das nur ein Filter oder sieht es dort wirklich so aus wie in den Posts? Ich bin hingefahren und habe mir das Ganze vor Ort angeschaut.

Ist der Strand wirklich rosa?

Voller Vorfreude mache ich mich auf den Weg, um diesen rosa Strand zu sehen. Allein der Weg zur Bucht gestaltet sich abenteuerlich: Von der Bushaltestelle Cala Agulla führt ein kleiner Waldweg zur Küste. Über Stock und Stein geht es einen Hang hinab. Unten angekommen, werde ich mit dem belohnt, weshalb ich hergekommen bin: einem rosafarbenen Strand.

Der rosafarbene Strand in der Cala Agulla. Foto: Johanna Heinbockel/DER WESTEN

Zugegeben: So knallig rosa wie auf Social Media ist der Strand nicht – weder Wasser noch Sand. Je nach Lichteinfall kommt die Farbe mehr oder weniger stark zur Geltung. Heute, an einem eher bewölkten Tag, hält sich das Farbspektakel in Grenzen. Dennoch: Der „rosa Strand“ sorgt auf jeden Fall für Begeisterung. Neben mir bleiben zahlreiche Urlauber stehen, machen Fotos, drehen Videos. Doch wie kommt es eigentlich, dass der Strand rosa ist?

Das steckt hinter dem Rosa-Strand

Schuld daran ist der Marès-Stein, der einen rosafarbenen Ton hat. Der Naturstein wird in der Umgebung von Cala Agulla abgetragen – das dabei entstehende feine Pulver wird ins Meer gespült und färbt so den Sand an der Küste rosa.

Doch nicht nur die ungewöhnliche Farbe macht Cala Agulla besonders. Auch sonst lohnt sich ein Besuch: Über 520 Meter erstreckt sich der Strand. Man hat nicht nur einen traumhaften Blick aufs Meer, sondern auch auf die Berge und die umliegende Natur. Ein Ort, der definitiv nach „Seele baumeln lassen“ schreit – mit rosa Extra-Feature für besondere Urlaubsfotos.