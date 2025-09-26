Sie gilt als eine der schönsten Buchten Mallorcas – doch vor Ort folgt das böse Erwachen

Mit über 200 Stränden und Buchten haben Urlauber auf Mallorca die Qual der Wahl: Wohin soll es für den Tag am Meer gehen? Wer sich im Internet inspirieren lassen will, stößt schnell auf die Bucht Cala Gat. Sie wird von vielen Mallorca-Urlaubern als eine der schönsten Buchten der Insel angepriesen.

Klar also, dass ich mir die Bucht unbedingt auch mal selbst anschauen musste. Vor Ort folgte jedoch schnell das böse Erwachen…

Mallorca Bucht völlig überlaufen

Cala Gat wird in den sozialen Netzwerken als „Place to be“ auf Mallorca angepriesen: kristallblaues Wasser, ein wunderschöner Ausblick und eine verträumte kleine Bucht – so wird der Strand bei Cala Ratjada beworben.

Mit diesen Bildern im Kopf fuhr ich zur Cala Gat. Doch als ich ankam, traf mich der Schlag: Statt Sandstrand sah ich nur eine Menschenmasse, die wie Sardinen in der Büchse nebeneinanderlag. Die Bucht war komplett überfüllt. Verzweifelt hielt ich Ausschau nach einem Platz, an dem ich mein Strandtuch ausbreiten konnte – vergeblich.

Die volle Bucht Cala Gat auf Mallorca. Foto: Johanna Heinbockel/DER WESTEN

Schlussendlich musste ich mich mit einem kleinen Mauervorsprung zufriedengeben, auf dem ich mich zumindest hinsetzen konnte. Ein gemütlicher Strandtag sieht anders aus. Auch der Gang ins Wasser war alles andere als einfach. Auf Zehenspitzen musste ich an den anderen Badegästen vorbeischleichen – in der Hoffnung, niemandem auf die Füße zu treten.

Anspannung statt Entspannung

Der Frust stand nicht nur mir ins Gesicht geschrieben. Auch andere Mallorca-Urlauber zeigten sich von der vollen Bucht genervt. „Oh Gott, ist das voll hier. Komm, wir gehen direkt weiter“, höre ich einen Mann zu seiner Frau sagen. Auch ein anderes Ehepaar zeigt sich enttäuscht: „Also so macht das keinen Spaß hier, da gehen wir lieber zu einer anderen Bucht“, erklären sie mir. Nach knapp eineinhalb Stunden hatte auch ich die Nase voll – und packte wieder zusammen.

Ja, es stimmt: Das Wasser in der Bucht ist wirklich traumhaft schön, und auch die Kulisse ist beeindruckend. Aber einen Strandtag will ich hier nicht noch einmal verbringen. Da gibt es definitiv deutlich schönere und entspanntere Buchten auf Mallorca.