Mallorca: Drei deutsche Urlauber zünden Feuer am Ballermann – mit bitteren Folgen

Mallorca gilt seit Jahren als eines der beliebtesten Reiseziele deutscher Urlauber. Besonders der berüchtigte Ballermann zieht im Sommer Hunderttausende an. Sonne, Strand und Party – dafür steht die Playa de Palma. Doch immer häufiger fallen die Touristen durch beschämendes Fehlverhalten auf.

Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen, die nicht nur für Ärger sorgen, sondern auch ernste Konsequenzen haben. Jetzt erschüttert ein Vorfall die Insel, der zeigt, wie schnell aus Partylaune bitterer Ernst werden kann. Drei deutsche Mallorca-Touristen stehen im Zentrum eines Vorfalls, der für Aufsehen sorgt.

Mallorca: Fünf Meter hohe Flammen

In einer Straße an der Playa de Palma am Ballermann auf Mallorca waren mehrere Container in Brand geraten. Die Flammen schlugen bis zu fünf Meter hoch, griffen auf zwei Fahrzeuge über und beschädigten die Fassade eines angrenzenden Hauses. Der Brand richtete erheblichen Schaden an. Laut Polizei drohten die Flammen sogar auf das Gebäudeinnere überzugreifen, berichtete das Nachrichtenportal „cronicabalear.es“. Die Eigentümer versuchten noch mit einem Gartenschlauch, das Feuer einzudämmen – bis schließlich die Feuerwehr eintraf.

Die spanische Nationalpolizei nahm drei deutsche Touristen wegen des Verdachtes auf Brandstiftung und Sachbeschädigung fest. Zwei Männer im Alter von 26 und 36 Jahren sowie eine 28-jährige Frau sollen das Feuer absichtlich gelegt haben. Laut offiziellen Angaben wurden die drei Verdächtigen dabei beobachtet, wie sie kurz vor Ausbruch des Feuers einen der Container manipulierten.

48 Menschen ohne Telefon und Internet

Der verheerende Brand beschädigte auch Telekommunikationsleitungen. In der Folge waren 48 Anwohner in der Umgebung auf Mallorca vorübergehend ohne Festnetzanschluss und Internet. Den Sachschaden an den vier vollständig ausgebrannten Containern schätzten Sachverständige bislang auf rund 4.000 Euro. Schäden an den betroffenen Fahrzeugen, der beschädigten Hausfassade und der Elektroinstallation müssen noch begutachtet werden.

Nachdem die Beamten Zeugenaussagen und Beweise gesichert hatten, konnten sie die drei verdächtigen Mallorca-Touris in einem nahe gelegenen Hotel ausfindig machen. Einer der Männer konnte die Polizei beim Verlassen des Aufzugs im Rezeptionsbereich stellen, die beiden anderen wenig später im Hotel.