Mallorca-Touristen machen kurzen Prozess – „Den brauchen wir hier nicht!“

Die Saison am Ballermann von Mallorca neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Während derzeit gerade verhältnismäßig wenig an der Playa de Palma los ist, läuft die Planung für die Closings – dem Grand Finale – bei etlichen Touristen bereits. Ende Oktober platzt der Ballermann dann wieder aus allen Nähten.

Der perfekte Zeitpunkt also, um bei den Urlaubern mal nachzufragen, welche Künstler sie sich für die Ballermann-Saison 2026 wünschen und wer Mallorca fernbleiben kann. So viel vorne weg: die Meinungen überraschen und könnten nicht verschiedener sein.

Mallorca: Welche Ballermann-Künstler sollen 2026 kommen?

Isi Glück, Mia Julia, Marc Eggers, Schäfer Heinrich, Mickie Krause, Tim Toupet, Lorenz Büffel – die Liste der Ballermann-Stamm-Künstler ist lang. Hartgesottene Fans wissen, in welcher Lokation sie ihre Stars treffen. Denn immerhin gilt auf Mallorca das Gesetz: Ein Künstler tritt entweder im Megapark, Bierkönig oder Oberbayern auf – niemals aber in zwei Locations gleichzeitig. Der „Stamm-Cast“ verändert sich meist nicht groß. Klar, ab und an gibt es auch mal spezielle Gäste, wie Sido oder Michael Wendler. Doch diese kann man bei weitem nicht als regelmäßige Malle-Künstler betrachten.

Unsere Reporterinnen haben sich einmal am Ballermann umgehört, welche Künstler sich die Deutschen Urlauber wünschen und welche ihrer Meinung nach keinen Platz auf Mallorca verdient haben. „Mittlerweile sind ja schon fast alle Sänger da. Aber da könnten auf jeden Fall ein Paar wegfallen. Der Wendler zum Beispiel. Das ist einfach ein Idiot, den brauchen wir hier nicht. Der hat sich so daneben benommen“, erzählt ein Urlauber im Gespräch mit unserer Redaktion. Er wünscht sich mehr Auftritte von Rumbombe. „Den feiere ich extrem.“ Anders sieht das für ihn schon bei den Jungen Zillertalern aus. „Na ja, die will kein Mensch sehen. Das ist so: Hauptsache man hat da jemanden auf der Bühne. Aber mehr auch nicht.“

„Böhse Onkelz wären mal ganz schön“

Mit einem kuriosen Wunsch kommt der Mallorca-Urlauber Phillipp um die Ecke: „Also jetzt mal ganz ehrlich, die Böhsen Onkelz wären mal ganz schön, das wäre mal was ganz anderes. Es muss ja nicht immer Techno oder was weiß ich sein.“ Eine klare Meinung hat er dagegen zu einem Stamm-Künstler im Oberbayern. „Also der Schäfer Heinrich, den fand ich jetzt nicht so toll. Das ist auch alles ziemlich abgegriffen, also… nee, braucht man nicht mehr.“ Die Männergruppe Johannes, Sven und Daniel haben eine eindeutige Meinung: „Isi Glück kann auf jeden Fall bleiben. Lucas Cordalis – der ist eigentlich ein Grund, sofort wieder rauszugehen.“

„Kann ruhig schlager-lastiger werden“, antwortet Jürgen auf die Frage nach neuen Ballermann-Künstlern für die Saison 2026. Roland Kaiser wäre „wunderbar“. „Oder Marianne Rosenberg oder Harpo – wenn das Lied von Harpo ‚Moviestar‘ oder von Marianne Rosenberg ‚Er gehört zu mir‘ kommt… wenn das hier wäre, geht die Hose auf. Das wäre toll.“ Lisa hat zwar keine Wünsche, welcher Künstler in der neuen Saison Mallorcas Ballermann erobern soll, kommt aber mit einem Statement um die Ecke, dass in Aufruhr versetzen dürfte: Mia Julia steht für sie auf der Ballermann-Abschuss-Liste. „Die hat jetzt in letzter Zeit nicht so tolle Hits gebracht. Aber vielleicht ändert sich das nochmal.“

Eindeutige Vorstellungen von den Künstlern haben auch Sabine und ihre Mädelsgruppe. Sie wünschen sich in der kommenden Saison „Wincent Weiss“. Ein absoluter No-Go-Kandidat ist auch schnell gefunden: „Dieser Killermichel.“ Die Meinungen der Urlauber könnte nicht unterschiedlicher sein – Geschmäcker sind eben grundverschieden. Bleibt abzuwarten, mit welchen Künstlern Megapark, Bierkönig, Oberbayern und Co. in der Saison 2026 überraschen. Der Stamm-Cast dürfte aller Voraussicht nach derselbe bleiben. Aber wer weiß? Vielleicht taucht ja doch der ein oder andere unerwartete Star auf einer der Bühnen auf.