„Unfassbar aufgeregt!“ – Nina Reh feiert Mallorca-Debüt im Bierkönig

Die Saison auf Mallorca neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Bereits seit Donnerstag (23. Oktober) feiert der Ballermann die Closings. Unzählige Urlauber haben sich in den Flieger gesetzt, um ein letztes Mal in diesem Jahr in den Partylocations Megapark, Bierkönig und Co. zu feiern.

Und wie das bei den Closings so Tradition ist, erwartet die Feiernden der ein oder andere „Special Guest“. So stand beispielsweise Capital Bra am Freitag (24. Oktober) auf der Bühne im Megapark (>>HIER<< mehr dazu). Am Sonntag gab es auch im Bierkönig eine Premiere. Erstmals trat Nina Reh im „Wohnzimmer auf Mallorca“ auf. Unsere Reporterinnen waren vor Ort.

Nina Reh sorgt auf Mallorca für Stimmung

Ikke Hüftgold ist nicht nur auf der Party-Insel Mallorca bekannt, wie der sprichwörtliche bunte Hund. Seine Hits wie „Bumsbar“ und „Dicke Titten, Kartoffelsalat“ kennt wohl jeder. Fernab des Ballermanns war er auch schon bei Fernsehsendungen wie „Promi Big Brother“ und „Schlag den Star“. Bereits seit 2021 an seiner Seite: Nina Reh. Sie steht oft mit ihm im Rampenlicht und unterstützt bei Auftritten mit technischen und organisatorischen Aufgaben. Derzeit ist die 24-Jährige im Format „Der Promihof“ zu sehen.

Doch Nina will nun selbst als Partysängerin durchstarten. Ihr Debüt-Song heißt „Ryan in the Air“. Am besagten Sonntagabend feiert sie auf der Bühne des Bierkönigs ihre Mallorca-Premiere. Und zur Abwechslung stand Ikke Hüftgold am Seitenrand und pushte seine Freundin (natürlich trat er später selbst auch noch auf). Vor ihrem ersten Auftritt auf der Party-Insel schlechthin ging der Sängerin ordentlich die Düse. „Ich bin unfassbar aufgeregt! Oh mein Gott!“, gab sie zu, während sie die Stufen zur Bühne erklomm.

Nina Reh, die Freundin von Ikke Hüftgold stand am Sonntagabend (26. Oktober) erstmals auf der Bühne des Bierkönigs. Foto: Sarah Fernández/ DerWesten

Kein Wunder, immerhin war der neue Bereich im Bierkönig proppenvoll. Calvin Kleinen heizte die Stimmung zusammen mit seinem Bruder Marvin Kleinen vorab gut auf. Und Nina Reh konnte diese ebenfalls hochhalten. Die Feiernden grölten ausgelassen mit. Die Stimmung war einfach mega. Und obwohl Nina auf Mallorca noch nie aufgetreten ist, waren ihre Fans an diesem Abend am Start. Eine Frau hatte sogar extra einen Herz-Luftballon dabei, auf dem „Nina“ stand. Alles in allem hätte der erste Auftritt auf der Bierkönig-Bühne kaum besser laufen können.