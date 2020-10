Urlaub auf Mallorca: Schock für Partyfans – Kultlocation vor dem Aus

Mallorca. Beim Urlaub auf Mallorca gehörte der Gang in Kruemels Stadl für viele Urlauber fast schon zum Pflichtbesuch. Das Lokal der Sängerin Krümel, die bürgerlich Marion Pfaff heißt, eröffnete 2011 und wurde von der VOX-Doku „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ begleitet. Damals siedelte die heute 48-Jährige von Stuttgart an den Ballermann über.

„Krümel“ nahm zudem in zahlreichen Reality-TV-Formaten teil, wie „Deutschland sucht den Superstar“, „Big Brother“ oder „Kampf der Realitystars“. Dadurch erlangte auch ihr Lokal bundesweit Berühmtheit. Doch das Coronavirus pflügt aktuell die Party-Szene der Insel radikal um. Und sicher ist: Beim nächsten Urlaub auf Mallorca wird nichts mehr so sein, wie es einmal war.

Krümels Stadl an der Promenade von Paguera steht vor dem Aus. Foto: imago images / Marc Schüler

Urlaub auf Mallorca: Kultlocation vor dem Aus

„Ja, jetzt ist es soweit, der Alarmzustand auf Mallorca ist wieder da“, spricht Krümel sichtlich bewegt in die Kamera auf Facebook. Wie in Deutschland sind auch auf der spanischen Baleareninsel die Infektionszahlen rapide gestiegen. Die spanische Gesundheitsministerin und die Regionen des Landes fahren deswegen einen harten Kurs.

Wie in Deutschland gibt es ab 23 Uhr eine Sperrstunde für Bars und Geschäfte in Risikogebieten. Anwohner wurden gebeten, ihre Häuser nur in wirklich wichtigen Fällen zu verlassen. „Die Regeln hier auf Mallorca sind ja wirklich brutal“, stöhnt Krümel im Angesicht der Belastung. Für ihre Fans in Deutschland seien die Einschränkungen nur schwer nachzuvollziehen. „Ich kriege eine Krise, wenn wir gar nicht mehr das Haus verlassen dürfen“, kündigt sie mit belegter Stimme an.

„Ich krieg‘ einen Kotzreiz“

„Ich krieg‘ einen Kotzreiz, ich könnte mich wirklich aufregen darüber.“ Es sei das erste Mal, dass sie in Erwägung ziehe, Mallorca mit ihrer Familie zu verlassen. Auch, weil der Ausnahmezustand erst einmal bis zum April 2021 gelten soll. Mehr als fünf Monate also – bei einem sich so rasant ändernden Infektionsgeschehen habe sie dafür schlicht kein Verständnis. Aktuell sehe sie schlicht „keinerlei Perspektiven.“

Marion Pfaff aka Krümel in Kruemels Stadl. Jetzt hat die Wirtin ihre Hoffnung verloren. Foto: imago images / nicepix.world

Noch könne sie sich nicht vorstellen, wie und wo es mit ihrer Familie außerhalb von Mallorca weitergehen soll. Auch für ihr heißgeliebtes Lokal fehlt aktuell die Perspektive.

Mit Bitterkeit sagt die 48-Jährige: „Wenn ihr es kaufen wollt, schreibt mich an. Ich bin so weit, mein Baby zu verkaufen. Es tut mir in der Seele weh.“ Die Weichen wirken für Kruemels Stadl also auf Abschied gestellt auf Mallorca. Krümel gibt wenig später offen zugibt: „Bei mir ist die Luft raus.“

Im Leben der Partysängerin, ihres Sohnes und ihres Partners Daniel Pfaff stehen in den nächsten Wochen also wohl drastische Veränderungen an – ebenso wie auf der Partyinsel Mallorca selbst. (dav)