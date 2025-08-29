Mallorca-Polizei greift am Ballermann durch – Urlauber sind gewarnt

Der Ballermann – damit verbinden die meisten Mallorca-Urlauber wohl Party, Alkohol sowie die sogenannten „Helmuts“ und Shops an der Playa, in denen Brillen, Trikots, Taschen und Co. oft günstig über den Tresen gehen.

Was viele dabei nicht wissen: Hinter den vermeintlichen Schnäppchen verbirgt sich ein ernstes Problem, das Mallorca seit Jahren beschäftigt – der Handel mit gefälschten Trikots und anderen Markenartikeln. Der Verkauf sowie der Kauf solcher Produkte sind strafbar. Nun greift die spanische Polizei durch – und hat mit einer Großkontrolle an der Playa de Palma für Aufsehen gesorgt.

Mindestens 1.000 Fälschungen sichergestellt

Am Donnerstag (28. August) durchsuchten rund 40 Beamte gezielt 22 Geschäfte auf der Suche nach illegalen Markenfälschungen. Unterstützt wurden sie dabei von zwei Experten für Produktfälschungen, wie die spanische Zeitung „Ultima Hora“ berichtet. Die Razzia war erfolgreich: Die Polizei stellte mindestens 1.000 gefälschte Produkte sicher, darunter Handtaschen, T-Shirts, Mützen, Tücher, Schlüsselanhänger, Handtücher und Sonnenbrillen.

Die Polizei stuft das Vorgehen als möglichen Verstoß gegen gewerbliche Schutzrechte ein. Die entsprechenden Verwaltungsunterlagen sollen nun an die Justiz übergeben werden, die über weitere Schritte entscheidet. Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei gegen gefälschte Markenware auf Mallorca vorgeht.

Hohe Geldstrafen für Käufer und Verkäufer

Bereits Anfang Juli waren rund zwanzig Beamte mit Drohnen und Spezialeinheiten im Einsatz, um gegen illegale Straßenhändler an der Kathedrale La Seu in Palma vorzugehen. Das Ergebnis: Ganze sechs Container konnten mit beschlagnahmter Ware gefüllt werden.

Auch in Zukunft will man auf Mallorca verstärkt kontrollieren – vor allem an touristischen Hotspots der Insel.

Die vermeintlichen Designer-Schnäppchen am Ballermann und Co. können ganz schön teuer werden. Wer auf Mallorca ein Markenimitat kauft und erwischt wird, muss mit bis zu 750 Euro Strafe rechnen. Händler zahlen sogar bis zu 1.500 Euro.