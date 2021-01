Mallorca: Drastische Maßnahme für Ballermann-Touristen – sie dürfte vielen nicht schmecken

Auf Mallorca tritt eine weitere Einschränkung für Touristen in Kraft. (Archivbild)

Ein Hammer, was die spanische Regierung nun auf Mallorca verboten hat!

So etwas hat es bisher auf der Balearen-Insel Mallorca noch nicht gegeben. Und es schränkt einen möglichen Partytourismus nach Corona weiter erheblich ein.

Mallorca beschließt Gesetzesreform

Denn die spanische Regierung hat die Gesetzesreform „Balearic Agenda 2030“ auf den Weg gebracht. Und die verbietet den „kostenlosen“ Alkoholausschank in sogenannten All-Inclusives-Hotels auf Mallorca. Zwar sind „nur“ Regionen betroffen – darunter aber auch ausgerechnet der Ballermann, der Partyort schlechthin (zumindest vor Corona).

----------------------------

Das ist die Baleareninsel Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

Einwohner rund 896.000 Menschen (Stand 2019)

Hauptstadt der Insel heißt Palma

dort spricht man auch Katalanisch

größte Insel, die zu Spanien gehört

----------------------------

In den Regionen Playa de Palma, S'Arenal, Magaluf und das „West End“ von Sant Antoni de Portmany herrscht ab jetzt in den All-Inclusive-Hotels ein Verbot auf „kostenlosen“ Alkoholausschank. Das bedeutet, dass es auch in diesen Hotels Alkohol nur gegen Geld gibt, wie die Bild berichtet.

Das ist vor allem für die Hotels ein harter Schlag, die solche Flatrates anbieten. Denn gerade damit haben sie bisher trinkfeste Touristen in ihre Häuser gelockt.

+++ Mallorca: Heftige Szenen auf der Insel! Einwohner haben die Schnauze voll und gehen auf die Straße +++

Mallorca: Alkoholfreie Getränke bleiben kostenlos

Alkoholfreie Getränke bleiben hingegen kostenlos. Außerdem verbietet die „Balearic Agenda 2030“ das Springen zwischen Balkonen, Ausflüge mit Alkohol (Partyboote) und den Verkauf von Alkohol zu unterdurchschnittlichen Preisen. Die Verordnung ist für fünf Jahre gültig.

------------------------------------

Mehr Mallorca-Themen:

-------------------------------------

Wer dagegen verstößt, der muss kräftig in die Tasche greifen. Denn Hotels oder Veranstalter, die gegen das Gesetz verstoßen, müssen bis zu 600.000 Euro bezahlen und können die Lizenz bis zu drei Jahre entzogen bekommen.

Mallorca: Nicht in allen Regionen gilt das neue Gesetz

Ein kleiner Lichtblick: An anderen Orten wie Cala Ratjada bleiben All-Inclusive-Hotels mit Alkoholausschank erlaubt.

Wann aber überhaupt mal wieder an Urlaub auf Mallorca zu denken ist, bleibt vorerst offen. Denn Corona beherrscht die Insel wie kaum einen anderen Lieblingsurlaubsort der Deutschen. (fb)