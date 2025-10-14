Ekel-Alarm an der Playa! Mallorca-Urlauber bekommen Folgen zu spüren

Auf Mallorca scheint keine Ruhe einzukehren – zumindest in Bezug auf das Wetter. Während viele wohl dachten, dass das Sturmtief „Alice“ bereits abgezogen ist, kam am Montag (14. Oktober) die nächste Klatsche!

Dieses Mal hat es vor allem die Region am Ballermann abbekommen. Ein beliebter Strandabschnitt von Mallorca wird zur Ekel-Falle. Das wird auch Konsequenzen für die Urlauber haben.

Mallorca bekommt nächste Wetter-Klatsche

Bereits seit Samstag (11. Oktober) hält das Sturmtief „Alice“ die beliebte Urlaubsinsel in Schach. Am besagten Tag wurde vom spanischen Wetterdienst für den Norden Mallorcas die Warnstufe Orange ausgerufen. Und dort ging es richtig zur Sache. Das beliebte Ferienörtchen Port de Pollença stand komplett unter Wasser (wir berichteten). Einen Tag später wurde es dann im Süden, am Ballermann, ungemütlich. Jedoch wütete das Wetter lange nicht so unbarmherzig wie im Norden.

+++ Mallorca-Touristen sorgen für Wutausbrüche – „Blockieren die Straßen“ +++

Zum Wochenstart schien das ganze Szenario durchgestanden zu sein. Am Montagmittag (14. Oktober) lachte die Sonne vom Himmel und die Temperaturen kletterten auf 25 Grad. An der kompletten Playa de Palma lagen Urlauber am Strand oder badeten im Meer. Vermutlich haben die wenigsten Urlauber damit gerechnet, dass das Wetter binnen weniger Minuten komplett umschlagen kann. Wer einen Blick auf das Portal des spanischen Wetterdienstes „Aemet“ geworfen hat, hat jedoch einen Vorgeschmack bekommen. Denn für den Süden Mallorcas galt ab 14 bis 20 Uhr die Warnstufe Orange (wir berichteten).

Das Sturmtief „Alice“ sorgt auf Mallorca für eklige Szenen. Foto: Vanessa Schubert/ DerWesten

Braune Flüssigkeit im Mittelmeer

Gegen 16.15 Uhr ging es dann am Ballermann auch „zur Sache“, wie es so schön heißt. Innerhalb kürzester Zeit kam ein harscher Wind auf und starker Regen setzte ein. Die Strand-Urlauber räumten flugs ihre Siebensachen und suchten das Weite. Besonders an dem beliebten Strandabschnitt am Carrer Torrent (in Hafennähe) wurde es auch ziemlich eklig. Eine dunkle, braun schimmernde Flüssigkeit fand über den Torrent den Weg ins Meer und verbreitete sich über große Abschnitte. Bei derart starken Regenfällen wird der ganze Unrat über den Kanal ins Mittelmeer gespült.

Mehr News:

Die Folgen bekommen Mallorca-Urlauber auch Tage später zu spüren. Mit großer Wahrscheinlichkeit bleibt der beliebte Strandabschnitt in Höhe des Balneario 0 die nächsten Tage gesperrt, bis die täglich genommenen Wasserproben wieder ok sind und keine Fäkalien mehr enthalten. Bis es so weit ist, müssen sich Bade-Fans eine Alternative suchen. Dementsprechend voll könnte es dann an den anderen Strandabschnitten an der Playa werden.