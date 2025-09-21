Mallorca: Urlauber mit neuem Trend am Ballermann – „Helmuts kriegen Konkurrenz“

Wer am Ballermann auf Mallorca unterwegs ist, kennt sie nur zu gut: Die unermüdlichen Straßenverkäufer, die sich entlang der Promenade und in den Nebenstraßen von El Arenal tummeln. Sie bieten alles an, was das Touri-Herz begehrt – von Sonnenbrillen über Hüte bis hin zu Fußballtrikots in allen erdenklichen Nationalfarben.

Doch am vergangenen Wochenende staunten einige Mallorca-Urlauber nicht schlecht: Neben den üblichen Händlern mischte sich plötzlich eine neue Art von Verkäufern unter das Partyvolk.

Mallorca: Urlauber machen „Helmuts“ Konkurrenz

In der berühmt-berüchtigten Schinkenstraße gehören die sogenannten „Helmuts“ längst zum gewohnten Bild des Party-Treibens. Doch am Montag (9. Juni) tauchte auf Facebook ein Foto auf, das eine Gruppe junger Männer zeigt, die mitten im Geschehen ihren eigenen Verkaufsstand eröffnet haben. Auf dem Boden vor ihnen liegen zahlreiche T-Shirts und Tops in verschiedenen Farben und Ausführungen. Doch anstelle von Trikots verkaufen die Urlauber Merch-Shirts aus dem Bierkönig und dem Megapark.

Was auf den ersten Blick wie ein Scherz aussieht, scheint ernst gemeint zu sein: Die Urlauber präsentieren ihre Shirts wie echte Händler, inmitten der feiernden Meute. Und die Aktion sorgt für reichlich Aufsehen. Im Hintergrund des Bildes stehen einige neugierige Ballermann-Gänger, die das Treiben interessiert beobachten.

Könnte das ein neuer Trend am Ballermann werden?

Ob die jungen Männer mit ihrem spontanen Verkaufsstand tatsächlich Geld gemacht haben, ist unklar. In den Kommentaren auf Social Media spekulieren Urlauber fleißig über den Beweggrund der jungen Männer: „Irgendwie muss man sich Mallorca ja finanzieren“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer Urlauber kommentiert: „Die Helmuts kriegen Konkurrenz.“

Ob die Straßenverkäufer auf Mallorca mit der Aktion tatsächlich Konkurrenz bekommen, bleibt abzuwarten. Auch unklar ist, ob das Ganze eine einmalige Aktion war oder sich hier ein neuer Mini-Trend am Ballermann abzeichnet. Fakt ist: Aufmerksamkeit haben sie damit auf jeden Fall erregt, und wer weiß – vielleicht sehen wir schon bald mehr kreative Verkaufsaktionen von Urlaubern auf der Schinkenstraße.