Mallorca: Ballermann-Ikone spricht Klartext – „Selbst dran Schuld“

Radja Dalimontée dürfte den wenigsten Mallorca-Urlaubern bekannt sein. Er ist kein Künstler, der auf den Bühnen zu finden ist. Dabei hat er den Ballermann geprägt wie kein anderer. Mickie Krause wäre Karriere-mäßig ohne ihn nicht da wo er ist, auch Michael Wendler würde keiner kennen. Der „Megapark“ würde nicht „Megapark“ heißen und hätte sich vermutlich auch so nicht entwickelt.

Unsere Mallorca-Reporter haben mit der Ballermann-Lege über die Saison 2025 gesprochen – unter anderen über den Umsatz der Urlauber. Radja hat dazu eine klare Meinung, die überrascht.

Mallorca-Ikone bezeichnet Saison 2025 als „Rekord“

Bereits seit 1983 lebt Radja auf Mallorca. Damals zog er als Direktor beziehungsweise Manager die Großraumdisko „Riu Palace“ auf, die Alteingesessenen sicherlich noch ein Begriff sein dürfte. Seit 2005 ist er Privatier. Seine Meinung ist jedoch bis heute bei den Big Bossen des Megapark und Bierkönig gefragt. Radja hat, wie er selbst sagt, die Gabe, Menschen mit Talent zu erkennen und über die Jahre genug Kontakte aufgebaut, um die richtigen Leute zusammenzubringen. Kein Wunder also, dass sein Stellenwert auf Mallorca unangefochten hoch bleibt und sein Spitzname „Der Weise von der Playa“ ist.

So hat Radja auch eine klare Meinung zur Saison 2025. „Rekord“, kommentiert er sie im Gespräch mit unseren Mallorca-Reportern. Da dürfte sich der ein oder andere fragen: „Rekord, wie das?“ Immerhin ist hinlänglich bekannt, dass die Gastro-Branche in dieser Saison Miese in Höhe von bis zu 20 Prozent gemacht hat.

„Es ist ja nur eine Branche und diese Branche, das muss ich leider sagen… Die selbst daran Schuld ist, wenn die mit dieser Preis-Treibung die sie betrieben haben, die Leute verschrecken.“ Die Lokale an der Playa de Palma, wie Megapark und Bierkönig hätten laut Radja keinen Grund zu klagen. „Wenn, dann ist das Klagen auf höherem Niveau. Denn so viel weniger sind die Leute gar nicht gekommen – ganz im Gegenteil“, macht der 83-Jährige klar.

In manchen Regionen Mallorcas sei das der Fall, dass Urlauber weniger Geld lassen. Touristen die an einem Ort beispielsweise in Ruhe ihren Kaffee trinken wollten und durch irgendwen oder irgendetwas gestört worden sind, oder die eben andere Empfehlungen bekommen haben, die würden andere Regionen oder Locations aufsuchen und dort ihr Portemonnaie leeren. „Aber es ist tatsächlich bewiesen, dass wir nicht wenige Urlauber hier dieses Jahr haben, sondern mehr – statistisch gesehen.“ Auf die Frage, ob die Playa de Palma in der Saison 2026 noch teurer wird, hat er eine zweifelsfreie Antwort parat: „Ich glaube nicht, dass es noch teurer werden kann, weil wenn man die Schraube schon so angezogen hat, dann wäre es dumm, weil dann würde man die Schraube überziehen.“

Was Radja zum Wechsel von Mia Julia (vom Bierkönig in den Megapark) sagt, was Roberto Blanco und Roland Kaiser mit dem Ballermann zu tun haben und wie sich die Playa die Palma und ihr Publikum über die Jahre verändert hat, hörst du in der Folge „Wo sind denn die Komasäufer?“ im Podcast „Das 17. Sommerland„.