Drama am Ballermann! Malle-Urlauber prügeln Megapark-Mitarbeiter bewusstlos

Heftige Szenen am Ballermann von Mallorca!

Ein deutscher Mitarbeiter des Megaparks wurde Opfer einer brutalen Attacke. Gleich mehrere Mallorca-Urlauber sollen auf den Mann losgegangen sein und ihn sogar bewusstlos geprügelt haben. Jetzt wurde der Trupp festgenommen. Was sich genau zugetragen haben soll:

Mallorca-Urlauber prügeln Megapark-Mitarbeiter bewusstlos

Klar, wer einmal an der Partymeile von Mallorca unterwegs war, weiß: dort geht es mitunter wild zu. Zwischenfälle mit Touristen, die gut „getankt“ haben, sind keine Seltenheit. Doch was sich in der Nacht zu Samstag (27. September) am Ballermann zugetragen haben soll, hat mit alkoholisierten Raufereien nichts mehr zu tun.

+++ Im Mallorca-Urlaub beklaut: Diese Schritte retten jetzt die Reise +++

Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtet, sollen sechs Urlauber auf einen Mitarbeiter des Megaparks losgegangen sein und ihn bewusstlos geprügelt haben. Der 48-Jährige erlitt dadurch vier Wirbelbrüche. Noch vor Ankunft des Rettungswagens sei der Mann wieder zu Bewusstsein gekommen. Wie dieser daraufhin schilderte, habe er die Mallorca-Urlaubsgruppe zurechtgewiesen, sich in dem Club besser zu benehmen, worauf diese komplett ausgetickt sei.

Mehr News:

Die spanische Polizei konnte die Truppe mit Hilfe von Zeugenaussagen in einem nahegelegenen Hotel aufspüren. Zwei der Männer sollen Verletzungen im Gesicht aufgewiesen haben. Die vier Österreicher und zwei Bosnier wurden festgenommen. Bei einer Gegenüberstellung habe der deutsche Megapark-Mitarbeiter die mutmaßlichen Täter „ohne jeden Zweifel“ identifizieren können. (mit dpa)