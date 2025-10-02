Eintrittspreise am Ballermann – Mallorca-Urlauber werden deutlich

Rapper Sido feierte in diesem Jahr sein Ballermann-Debüt im Bierkönig. Und das gleich in doppelter Hinsicht. Nicht nur gab Sido zum ersten Mal seine Lieder auf der Bühne in Mallorca zum Besten. Besucher mussten auch zum ersten Mal im Bierkönig Eintritt für ein Konzert bezahlen.

40 Euro legten Besucher hier auf den Tisch – 25 Euro davon gab’s in Form eines Getränke-Gutscheins. 15 Euro kostete es also unterm Strich, Sido live auf der Bühne im Bierkönig zu erleben. Aber gibt es auch andere Künstler, für die die Mallorca-Urlauber Geld ausgeben würden? Unsere Insel-Reporterinnen haben sich an der Playa umgehört und dabei Spannendes erfahren.

Mallorca: Wie locker sitzt der Geldbeutel?

Im Megapark ist es gang und gäbe: Wer Künstler wie Mia Julia, Mickie Krause und Marc Eggers sehen will, muss Eintritt zahlen. Auch der Bierkönig hat für den Auftritt von Sido Geld verlangt. Doch wie locker sitzt der Geldbeutel bei den deutschen Mallorca-Urlaubern? Wie viel Geld würden sie ausgeben, um bestimmte Musiker am Ballermann zu sehen? Unsere Reporterinnen haben ein buntes Potpourri an Künstlern zusammengestellt und nachgehakt, wie viel die Urlauber ausgeben würden, um eben diese live auf Mallorca zu erleben.

Die erste Sängerin, nach der wir die Mallorca-Urlauber gefragt haben, ist Helene Fischer. Die Schlagersängerin füllt schon seit Jahrzehnten die Konzerthallen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aber könnte sie auch die Urlauber in den Megapark, Bierkönig und Co. locken? „Nen Zehner für Helene Fischer, das passt schon“, findet eine Urlauberin aus dem Münsterland. Anders sieht es Jutta aus Strahlen. Sie ist der Meinung: „Hier würde ich keinen Eintritt bezahlen.“ Auch ein anderer Mann kann der Atemlos-Sängerin nicht wirklich etwas abgewinnen: „Ist überhaupt nicht meine Musik.“

„Hat den Eintritt verdient“

Okay, aber wie sieht es bei einer anderen Größe aus der Schlager-Welt aus? Roland Kaiser zum Beispiel. Für ihn können sich die Mallorca-Urlauber schon mehr begeistern. „Der ist ganz oben mit dabei. Der hat den Eintritt verdient“, sagt Kevin aus Köln gegenüber unseren Mallorca-Reporterinnen. Ähnlich sieht es Birgit aus Strahlen: „15 oder 20 Euro würde ich schon zahlen. Weil wenn du zum Konzert gehst, bezahlst du halt mehr.“ Ihr Begleiter Kai kann da nur zustimmen: „Vor allem, wenn er ‚Santa Maria‘ singt.“

Ebenfalls aus der Schlager-Welt, aber auf Mallorca laut den Urlaubern weniger willkommen, ist Sänger Michael Wendler. Zuletzt sorgte er mit einem Auftritt im Megapark für negative Schlagzeilen (wir berichteten). Gleich mehrere Besucher fordern für ihn einen „Boykott“. Eine Urlauberin sagte sogar: „Da würde ich noch 10 Euro zahlen, damit der Wendler nicht kommt.“

Taylor Swift am Ballermann?

Worüber sich der Ballermann bisher noch nicht freuen kann: Einen Welt-Star, der international Erfolge feiert. Bestes Beispiel: Taylor Swift. Für die Konzertkarten legen „Swifties“ teilweise 200 Euro hin. Klar, die Wahrscheinlichkeit geht gegen Null, dass Taylor Swift am Ballermann auftritt. Trotzdem wollten wir wissen, was Urlauber auf den Tisch legen würden, um eine solche Größe auf Mallorca zu erleben. „Für Taylor Swift würde ich schon mindestens 30 Euro hinlegen“, findet die Urlauberin aus dem Münsterland. „Ich bin zwar kein Swiftie, aber für 30 Euro kann man sie schon mitnehmen“, stimmt ihre Begleiterin zu. Ähnlich sieht es Birgit: „Taylor Swift würde zwar nie an den Ballermann kommen. Aber wenn, dann würde ich da schon auch mehr als 15, 20 Euro Eintritt zahlen.“

Aber auch andere Künstler wünschen sich die Mallorca-Urlauber an den Ballermann. Kevin etwa wünscht sich Rapper Eminem. „Passt zwar nicht, aber da wäre ich dabei“, erzählt er gegenüber unseren Mallorca-Reporterinnen. Pascal aus Emden geht sogar noch weiter: Für DJ Steve Aoki würde er mindestens 100 Euro hinblättern.

Eine Sache sticht bei der Umfrage am Ballermann sofort ins Auge: Beim Eintritt für Künstler sitzt der Geldbeutel bei den Mallorca-Urlaubern eng(er). Die Preise für Konzertkarten gehen in der Regel bei 80 Euro los – für Größen wie Helene Fischer – legt man deutlich mehr hin. Die Befragten waren selten bereit, mehr als 30 Euro zu bezahlen, selbst für Roland Kaiser und Co.. Allerdings sollte man dabei auch nicht außer Acht lassen, dass die Ballermann-Urlauber eben genau für Künstler wie Mia Julia, Isi Glück und Mickie Krause kommen und nicht für Taylor Swift, Roland Kaiser und Helene Fischer.