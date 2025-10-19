Mallorca: Nach 25 Jahren – Megapark sahnt Preis ab

Ibiza kann Nachtleben, das ist mittlerweile weltweit bekannt. Mallorca mittlerweile auch – und wird jetzt auch international gewürdigt.

Erstmals in seiner 25-jährigen Geschichte bekommt der Megapark auf Mallorca die höchste Auszeichnung für Qualität im Nachtleben. Der Event-Tempel in erster Meereslinie zeichne sich aus durch höchste Standards in den Bereichen Sicherheit, Akustik und Service, heißt es in einer Erklärung.

Mallorca: Megapark sahnt Preis ab

Prämiert wurde der Tag- und Nacht-Club von der „International Nightlife Association“, einer Vereinigung weltweiter Clubs und gastronomischer Einrichtungen. Diese Anerkennung soll das „Engagement der Cursach-Gruppe (den Megapark) mit höchster Qualität und mit der kontinuierlichen Schulung ihres menschlichen Teams“ finden. Dabei seien „Professionalität und Kundenservice vorherrschend“.

+++ Nach Regen-Pleite auf Mallorca – Zum Closing können Ballermann-Urlauber aufatmen +++

Auch das BCM in Magaluf bekam das „Triple Excellence in Nightlife“ Zertifikat. Die beiden Unternehmungen der Grupo Cursach sind die einzigen Clubs der Insel, denen dieser „Award“ verliehen wurde.

In der Liste der besten Clubs der Welt spiegeln sich diese Auszeichnungen bisher nicht wider. Dort belegte das BCM im letztjährigen Ranking nur Platz 19. Der Megapark ist nicht in den Top 100 zu finden und das wird sich auch wohl dieses Jahr nicht ändern. Zwar werden am 19. November in Valencia die Oskars für die besten Clubs der Welt verliehen, zur Wahl steht allerdings für Mallorca lediglich das BCM.

Mehr News:

Vom 23. bis 26. Oktober feiert der Megapark sein diesjähriges Closing. In der letzten Woche verkündete der Event-Komplex noch eine Premiere. Erstmalig wird Capital Bra zum Saison-Ende auftreten. Der Rapper hatte insgesamt 22 Nummer 1 Hits in Deutschland und war noch nie auf einer Mallorca-Bühne. Das BCM geht am 25. Oktober in die Winterpause und verabschiedet sich mit dem Produzenten Duo „Makèz“ aus Amsterdam.