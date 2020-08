An große Party ist im Urlaub auf Mallorca in diesem Jahr kaum zu denken. Anders als in den vergangenen Jahren sind alle Kneipen und Clubs auf der beliebten Schinkenstraße geschlossen - die Ursache ist die Corona-Pandemie.

Die Situation ist verheerend für Wirte an der beliebten Partymeile. Zwei Gastronomen haben sich jetzt einen Weg überlegt, bei dem durchaus fraglich ist, inwieweit er wirklich legal ist. Außerdem ist nicht bekannt, wie es weitergeht, nachdem die Insel am Freitag offiziell als Corona-Risikogebiet ausgerufen wurde.

Mallorca: Ballermann-Lokale müssen dicht machen – jetzt haben Inhaber diesen abstrusen Plan

Bereits am vergangenen Wochenende hat das Bierkönig-Restaurant Pancho wieder geöffnet. Nun zog das auch die bekannte Gaststätte Las Palmeras nach.

Das Besondere bei dieser Öffnung: Gäste können die Lokalität nur von den Eingängen der abzweigenden Llaüt-Straße, einer Nebenstraße, aus betreten.

Das ist die Baleareninsel Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer

Sie gehört zu Spanien

Mallorca ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

Auf Mallorca leben 896.038 Menschen (Stand 2019)

Die Hauptstadt der balearischen Insel heißt Palma

Dort spricht man Katalanisch und Castellano (Spanisch)

Mallorca ist die größte Insel, die zu Spanien gehört

Der Clou: Nebenstraßen sind nicht in der von der Balearen-Regierung beschlossenen Verordnung enthalten. Darin ist nur die Partymeile einbezogen. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Balearen-Regierung die Öffnung großer Clubs mit mehr als 300 Gästen verboten. Mitte Juli schloss sie Bars und Restaurants an der Bier- und Schinkenstraße für zwei Monate, weil dort ausgiebig ohne Maske und Sicherheitsabstand gefeiert worden war.

Wirte sehen mit diesem Trick also die Möglichkeit, Urlauber anzulocken. Dabei handelt es sich um eine ähnliche Lösung wie beim Pancho.

Nicht bekannt ist, ob die Polizei auf Mallorca diese Aktion tolerieren wird. Wie das Mallorca-Magazin berichtet, erschienen kurz nach der Eröffnung des "Pancho" am Freitagabend Polizisten mit einem Großaufgebot und nahmen dort die Personalien zahlreicher Gäste auf.