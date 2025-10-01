Mallorca: Wir wollten nur Fußball gucken – dann ging alles drunter und drüber

Auch auf der Urlaubsinsel Mallorca wird gerne Fußball geschaut – bei Einheimischen ebenso wie bei Reisenden. Kein Wunder also, dass es entlang des Ballermanns unzählige Bars gibt, in denen so gut wie alle Spiele übertragen werden. Sogar im Megapark und Bierkönig laufen auf riesigen Leinwänden die Partien, während die Urlauber feiern.

So zog es auch uns am Dienstagabend (30. September) raus, um die Champions League Partie Atlético Madrid gegen Eintracht Frankfurt anzusehen. Da wussten wir noch nicht, was dieser Abend an der Playa von Mallorca für uns in petto hatte. Nur so viel vorweg: Mit gefühlt jeder Minute wurde es schlimmer und schlimmer …

Mallorca: Fußball-Gucken artet aus

Es geht doch nichts über einen entspannten Fußballabend in einer Sportbar, um den Abend ausklingen zu lassen – dachten wir uns, als wir uns am besagten Abend auf den Weg machten. Ziel: Eine Bar an Mallorcas Ballermann, die das Champions League Spiel Atlético Madrid gegen Eintracht Frankfurt (SGE) überträgt. Eigentlich sollte das kein Problem sein. Immerhin hängen am Ballermann in so gut wie jedem Lokal gleich mehrere Bildschirme – und auf fast allen flackert regelmäßig ein Fußballspiel. Auch in der Bar, die wir uns aussuchten.

Natürlich fragten wir vorsorglich nach, ob das SGE-Spiel im Anschluss gezeigt wird. Nachdem die Mitarbeiter das bejahten, bestellen wir uns ein Getränk. Pünktlich um 21 Uhr folgte dann die nüchterne Erkenntnis: Nicht nur, dass eben nicht das Frankfurt-Match übertragen wurde, es waren stattdessen die Bayern-München-Spieler, die auf den Rasen marschierten. Ungläubig schauten wir uns mit unserem vollen Drink in der Hand an. Was nun?

Schnell folgte die Ernüchterung

Nicht ganz der feinen englischen Art entsprechend, stürzten wir unsere Getränke hinunter, bezahlten und machten uns weiter auf die Suche. So einfach wie gedacht, war es dann doch nicht. Auf fast allen Bildschirmen kamen uns die Bayern-Spieler entgegen. Wir hatten uns schon abgeschminkt, das Spiel doch noch irgendwo sehen zu können und machten uns schweren Herzens auf den Weg nach Hause – bis plötzlich im Holländer-Viertel die schwarzen SGE-Trikots von einem TV direkt an der Straße entgegen strahlten. Durch die Freude darüber, das Spiel doch noch schauen zu können, konnten wir sogar darüber hinwegsehen, dass die Eintracht bereits 1:0 zurücklag. Außerdem ist das Frankfurter Team ja auch dafür bekannt, Rückstände spektakulär wieder aufzuholen.

Gleichzeitig wie der Kellner uns unsere Getränke brachte, kassierte die Eintracht das nächste Gegentor. Und weil schlechte Nachrichten selten alleine kommen, schmeckte der Aperol wie der Laternenpfahl ganz unten. Doch noch immer versuchten wir, die Dinge positiv zu sehen. Immerhin haben uns an der Playa de Mallorca keine „Helmuts“, wie die illegalen Straßenverkäufer hier genannt werden, versucht, was anzudrehen. Und auch wenn die Party-Musik vom Schuppen nebenan etwas im Gegensatz zum Fußballspiel stand, sang keiner Karaoke. Und dann landete die SGE doch noch einen Treffer – und es sah ganz danach aus, als könnte sich das Blatt doch noch wenden. Doch binnen weniger Minuten ging uns auch dieser letzte Strohhalm, an den wir uns klammerten, flöten.

Mehrere „Helmuts“ versuchten uns Ketten und leuchtende Blumenkränze anzudrehen und waren auch eher schwer abzuwimmeln. An der Bushaltestelle direkt hinter uns fingen Menschen das Randalieren an – und damit nicht genug, grölten die Feiernden nebenan „Sweet Caroline“. Als die Eintracht dann das fünfte Gegentor kassierte, fiel uns alles aus dem Gesicht und wir hatten salopp gesagt keinen Bock mehr. Als wir dann die Rechnung erhielten, dachten wir endgültig, wir sind im falschen Film. Für zwei Aperol, die wirklich grottig schmeckten, legten wir 19 Euro hin. So hatten wir uns den Abend am Ballermann nun wirklich nicht vorgestellt.