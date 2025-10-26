Closing auf Mallorca: Urlauber packen aus – so viel kostet das Saisonfinale wirklich

Auf Mallorca heißt es: Abschied nehmen vom Sommer – und der Saison 2025. Beim großen Closing am Ballermann strömten noch einmal Tausende Feierwütige in die Kultlokale entlang der Playa de Palma, um noch einmal das letzte „Cerveza“ zu trinken und bei den Auftritten der Ballermann-Künstler dabeizusein.

Während es im Herbst auf der spanischen Urlaubsinsel eher ruhiger zu geht, herrscht zu den Closings auf Mallorca noch einmal Hochbetrieb. Der Andrang sorgte zuletzt dafür, dass die Flugpreise explodierten (>>HIER<< mehr). Doch wie viel Geld haben die Urlauber für die Closings hingelegt? Unsere Reporterinnen haben sich an der Playa de Palma umgehört.

Mallorca: Wie teuer ist der Urlaub zu den Closings?

Während am Ballermann beim großen Closing nochmal alles gegeben wurde, stellt sich vielen die gleiche Frage: Wie tief muss man eigentlich in die Tasche greifen, um beim letzten Party-Wochenende der Saison dabei zu sein? Flug, Hotel, Drinks – wer spontan bucht, zahlt bekanntlich drauf. Doch gilt das auch wirklich?

Marco aus der Steiermark muss bei der Frage etwas überlegen: „Flug 240 und ich glaube Hotel… 170 Euro oder 140 Euro. Irgendwie sowas.“ Kein Wunder, dass er die Preise nicht mehr 100-prozentig im Kopf hat. Er hat bereits vor einem dreiviertel Jahr den Urlaub für die Closings auf Mallorca gebucht. Ordentlich früh war auch die Frauengruppe aus Aalen dran. Sabi, Donna und Anna haben Ende Februar beziehungsweise Anfang März entschieden, im Oktober nach Mallorca zu fliegen. „Von Donnerstag bis Sonntag haben wir 560 Euro für Flug und Hotel gezahlt“, erzählt Anna gegenüber unseren Reporterinnen.

„Ja, also bei mir ist ein Tausender hin“

Etwas mehr mussten die drei Österreicherinnen Tanja, Magdalena und Magdalena hinlegen, um bei den Closings dabei sein zu können. „Knapp 700 Euro pro Person“, wie Magdalena erzählt. Gebucht hat das Trio im August. Günstiger kam Andi aus Amberg davon. Er habe für seinen Mallorca-Urlaub 425 Euro gezahlt. Bei seinem Kumpel Basti aus Karmensölden steht am Ende eine andere Summe: „Ja, also bei mir ist ein Tausender hin.“ Julian kommt aus der Nähe von Jena. Für Flug und Hotel hat er rund 500 Euro gezahlt. Doch für alles Weitere musste er ordentlich in die Tasche greifen: „Wenn wir am Ende des Tages die Sache abrechnen… so 2.000 Euro“, überschlägt er seine Ausgaben auf der Insel.

Johannes und Luca aus Osnabrück haben ihren Urlaub zu den Closings auf Mallorca vor rund einem Monat gebucht. Foto: Lara Hoffmann/ DerWesten

Johannes und Luca aus Osnabrück haben dagegen erst vor vier Wochen entschieden, dass sie bei den Closings auf Mallorca dabei sein wollen. „Für die Flüge haben wir 350 Euro und für das Hotel 100 Euro bezahlt“, fasst Luca zusammen. Auch Elisa und Selina aus Niederbayern haben sich relativ kurzfristig dafür entschieden, am Ballermann feiern zu gehen. „Wir haben für Hotel und Flug ungefähr 560 Euro gezahlt“, erzählt Vivien unseren Reporterinnen. Die beiden haben ebenfalls vor einem Monat gebucht.

„Wir waren im Juni schon einmal hier“, erzählen der Wiener Tobi und der Berliner Chris unseren Mallorca-Reporterinnen. Zu den Closings wollten sie deshalb so viel für Flug und Hotel sparen, wie möglich. Tobi macht scherzhaft klar: „Also man muss auch sagen, wir haben so billig gebucht, dass die Klimaanlage in unserem Hotelzimmer ein Loch in der Wand nach außen ist. Wir haben ungefähr 100 Euro beim Hotel gespart, für den gesamten Aufenthalt.“ Dafür haben sie ein hohes Budget, was die „Tagesausgaben“ angeht: „Jetzt haben wir gesagt 325 Euro pro Person pro Tag. Und wir gehen dieses Jahr ausnahmsweise etwas essen, damit wir nicht wieder Beinödeme bekommen“, erzählt Chris und muss dabei grinsen.

Ob 400, 700 oder sogar 1.000 Euro – die Preisspanne für das Closing-Wochenende auf Mallorca ist groß. Wer rechtzeitig bucht, kann ein echtes Schnäppchen machen, während Kurzentschlossene oft deutlich mehr zahlen.