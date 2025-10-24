Mallorca: Marc Eggers mit überraschendem Ballermann-Fazit – „Hat was Trauriges“

Am Donnerstagabend (23. Oktober) strömten Tausende Mallorca-Urlauber in die Hallen des Megaparks. Und zwar für ihn: Party-Schlager-Sänger Marc Eggers. Denn dieser konnte es sich auch 2025 nicht nehmen lassen, ein letztes Mal in der Saison bei den Ballermann-Closings aufzutreten.

Dabei hat der Sänger auch über die Highlights der Saison 2025 auf Mallorca gesprochen. Und sein Fazit dürfte den ein oder anderen dann doch etwas überraschen.

Mallorca: Marc Eggers beim Ballermann-Closing

Obwohl es für Marc Eggers erst die zweite offizielle Saison als Künstler am Ballermann ist, hat sich der 39-Jährige hier auf Mallorca bereits zu einer festen Größe entwickelt. Regelmäßig gibt er auf der Bühne des Megaparks Hits wie „Pferdchen“ oder „Das Alles ist Malle“ zum Besten – und bringt damit die Party-Gäste zum Ausrasten. So auch am Donnerstag (23. Oktober), dem Auftakt des Ballermann-Closings 2025.

Angesetzt war Eggers Auftritt im Megapark auf 20.30 Uhr. Im Endeffekt wurde daraus dann doch eher 21 Uhr – was die Freude der Party-Gäste auf den Schlager-Star jedoch nicht schmälerte. Als Marc Eggers gemeinsam mit seinem besten Kumpel Stephan Gerick die Bühne betrat, tobte die Menge. Neben seinen eigenen Songs – etwa „Oberteil“, „Pyrotechnik“ oder „Das erste Bier“ – coverte er auch einige andere berühmt-berüchtigte Ballermann-Hits. „Bella Napoli“ und „Sweet Carolina“ zum Beispiel. Und für seine Kölner Fans hatte Marc Eggers auch noch einen Song in petto. Die Karneval-Hymne „Viva Colonia“- die bei dem ein oder anderen auch schon die Vorfreude auf den 11.11. geschürt haben könnte, an dem die „5. Jahreszeit“ offiziell beginnt.

Marc Eggers bei seinem Auftritt im Megapark zum Ballermann-Closing. Foto: Lara Hoffmann / DER WESTEN

„War für mich ein großes Highlight“

Aber wie war denn so generell die Saison auf Mallorca für Marc Eggers? Das hat das Team von Megapark-TV den Künstler noch vor seinem Auftritt am Donnerstag gefragt. Hier freut sich der Sänger: „Es gab so viele Highlights. Aber ich durfte ja einen Song mit Mia Julia machen, das war für mich schon ein sehr, sehr großes Highlight.“

Über die gesamte Ballermann-Saison sagt Marc Eggers: „Wir haben in diesem Jahr insgesamt glaube ich 52 Auftritte gemacht. Und das mit seinem besten Freund, Stephan Gerick, das ist immer wieder ein neues Highlight und wird beim letzten Mal in dieser Saison etwas ganz Besonderes sein.“ Sein abschließendes Fazit der Saison dürfte jedoch den ein oder anderen überraschen: „Opening ist besser. Weil Closing hat auch immer etwas Trauriges. Weil jetzt sind wir erstmal ganz lange nicht mehr hier“, gesteht der Sänger.