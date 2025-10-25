Wir waren bei den Closings auf Mallorca – und haben so ziemlich alles falsch gemacht

Ebenso wie das Opening gehört auch das Closing am Ballermann zu den Highlights der Party-Saison auf Mallorca. 2025 kommen Tausende vom 23. bis 26. Oktober auf die Urlaubs-Insel, um nochmal so richtig die Korken knallen zu lassen und das Saison-Ende zu feiern.

Das konnten sich auch unsere Mallorca-Reporterinnen nicht entgehen lassen. Sie haben sich am Freitag (24. Oktober), dem zweiten Closing-Tag, ins Getümmel gestürzt – dabei so ziemlich alles falsch gemacht…

Closings auf Mallorca: Zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort

Auch in diesem Jahr fahren Megapark, Bierkönig und Co. wieder das volle Programm auf, um das Ende der Saison zu feiern. Von Mia Julia, Marc Eggers, Mickie Krause bis hin zu Isi Glück, Julian Sommer und Calvin Kleinen sind alle Ballermann-Künstler da, um sich bei ihren Fans für die Saison zu bedanken. Ebenfalls ganz vorne mit dabei: Unsere Mallorca-Reporterinnen.

Los ging es für uns gegen 19 Uhr im Bierkönig. Und eine Sache ist uns sofort aufgefallen: Der Laden war zwar gerammelt voll, doch wirklich Stimmung – wie wir sie zum Closing auf Mallorca eigentlich erwartet hatten – kann nicht wirklich auf. Viele der Gäste standen herum, tanzten kaum bis gar nicht und blickten beinahe ausdruckslos gen Bühne. Was da mit hereingespielt haben könnte: Im Bierkönig ist es Feiernden, im Gegensatz zum Megapark, nicht erlaubt, auf den Stühlen zu tanzen. Insofern ist das zwar fair, weil so auch die letzten Reihen die Künstler auf der Bühne sehen können. Dennoch hat das der Stimmung in unseren Augen einen kleinen Abbruch getan. Dass der DJ alle paar Minuten die Songs unterbrechen und die Party-Gänger daran erinnern musste, hat dem Ganzen dann den Rest gegeben.

Mehr Glück im Megapark?

Nachdem wir einige Stunden im Bierkönig verbracht hatten, beschlossen wir, auch noch dem Megapark einen Besuch abzustatten. Gegen 23 Uhr machten wir uns also auf den kurzen Fußmarsch in Richtung des größten Party-Tempels auf Mallorca.

Leider hatten wir unseren Ortswechsel auch so getimed, dass wir Capital Bra, der unten im Megapark performte, verpassten. Dementsprechend war im oberen Bereich des Clubs eher wenig los. Auch war am Freitag die Musik echt leise, sodass man im hinteren Bereich von den Unterhaltungen der Nachbartische mehr mitbekam als von den Beats. Und als dann auch noch die Atzen gegen Mitternacht unten auftraten, leerten sich oben die Reihen dramatisch. Wie uns andere Megapark-Gäste berichteten, sei der Laden kurz bevor wir kamen noch gerammelt voll gewesen. Die Stimmung: „Phänomenal“, wie sie berichteten. Also auch hier haben wir das beste Zeitfenster wohl verpasst.

Unsere Mallorca-Reporterinnen waren beim Closing und haben einiges falsch gemacht. (Symbolbild) Foto: Lara Hoffmann/ DerWesten

Alle guten Dinge sind drei

Trotzdem wollten wir unseren Party-Abend zum Closing noch nicht völlig aufgeben. Ein Auftritt stand noch auf unserer Liste: Peter Klein. Der Ex-Stiefvater von Daniela Katzenberger sollte um zwei Uhr in dem Table-Dance-Club Femina in der Schinkenstraße auftreten. Das wollten wir uns nicht entgehen lassen. Vorher gabs einen kleinen Absacker im Deutschen Eck. Den hätten wir uns lieber sparen sollen. Denn wie sich herausstellte, performte Peter Klein bereits gegen 1 Uhr im Stripclub. Schade.

Während wir also in der leergefegten Bierstraße unterwegs waren, steppte in der Schinkenstraße der Bär. Gegen 1 Uhr musste der Bierkönig sogar einen Einlass-Stopp verhängen, weil sich dort so viele Partywütige herumgetrieben haben. Lange Schlangen bildeten sich vor den Locations. Das haben wir allerdings erst in den sozialen Medien gesehen, als wir bereits den Heimweg angetreten haben.

Über unseren zweiten Abend beim Closing auf Mallorca lässt sich sagen: Der Abend hatte Potenzial – unser Timing dagegen war einfach furchtbar. Die Stimmungshöhepunkte haben wir jedes Mal gekonnt verpasst und waren immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber gut, auch aus solchen Erfahrungen lässt sich bekanntlich ja etwas lernen. Für die nächsten Closing-Dates werden wir genauestens darauf achten, welcher Künstler wo um welche Uhrzeit auftreten – um so hoffentlich auch mal die volle Stimmung abgreifen zu können.