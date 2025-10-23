Closing auf Mallorca gestartet – und schon geht es los

Die Saison auf Mallorca geht langsam aber sicher zu Ende. Am Donnerstag (23. Oktober) fiel am Ballermann der Startschuss für die Closings – bedeutet: Party bis zum Abwinken. Die Hochburgen Megapark, Bierkönig, Oberbayer, MK Arena und Co. wollen es noch einmal wissen. Für die letzten großen Partys holen die Locations noch einmal alle „Big Player“ auf die Bühne.

Der Andrang zum Closing auf Mallorca ist jedes Jahr groß – so auch in dieser Saison. Das merkt man alleine schon an den Flügen. Die Kosten sind durch die Decke gegangen (>>HIER<< mehr dazu). Ein ähnliches Bild zeichnet sich bereits am späten Donnerstagnachmittag. Während die Playa de Palma wegen des starken Windes leergefegt ist, sammeln sich die Feierwütige bereits im Bierkönig und Megapark. Unsere Mallorca-Reporterinnen waren vor Ort, um die Stimmung kurz nach den Closings zu checken.

Mallorca startet in die Closings – kurz darauf wird es schon heftig

Wer am Donnerstagnachmittag (23. Oktober) an der Playa de Palma unterwegs war, hat ein eher ruhiges Bild vorgefunden. Der Strand war weitestgehend leergefegt. Nur ein paar Menschen saßen vereinzelt auf der Mauer. Baden war kaum einer. Lediglich ein paar Kite-Surfer hat man auf dem Meer gesehen. Grund dafür war der starke Wind – und der hat vermutlich alle Urlauber direkt in die Partylocations Megapark und Bierkönig geweht.

Mehrere Gruppen tummeln sich bereits um 17 Uhr vor dem Megapark – es staute sich bereits vor der Partyhochburg. Was auffällt: Bereits am späten Nachmittag kann man die Location nur betreten, wenn man 25 Euro hinblättert. Klar, dafür bekommt man dann im Megapark ein Getränk, das ganze verrechnet sich also im Laufe des Abends. Jedoch muss man fernab der Closings meist erst ab 20.30 Uhr für den oberen Bereich das Geld auf den Tisch legen. Damit hatten die Feiernden offensichtlich kein Problem. Denn es bildete sich bereits eine Schlange vor dem Megapark. Ebenfalls schon vor Ort: ein Krankenwagen.

Auch im Bierkönig in Mallorcas Schinkenstraße ging es bereits vor 17 Uhr ordentlich zur Sache. Der neue Bereich war komplett voll. Die Menschen standen auf Tischen und Hockern und feierten ausgelassen – kaum dass die Closings gestartet sind. Durchkommen? Unmöglich. Stattdessen wurde teilweise geschubst und gepöbelt. Für den Andrang war wohl auch maßgeblich Calvin Kleinen verantwortlich. Der Künstler zieht die Massen förmlich an. Besonderes Highlight, dass die Menge zum Ausrasten brachte: Marvin Kleinen stand plötzlich zusammen mit seinem Bruder auf der Bühne, um den Hit „Sex on the Beach“ zu performen.

Es scheint so, als ob die Partymeute auf Mallorca keine Zeit zum Aufwärmen braucht. Sie startet von 0 auf 100 in die Closings.