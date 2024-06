Mallorca: Selbstgemachtes Frühstück im Bierkönig? Das steckt dahinter

So ein Urlaub auf Mallorca erfordert einiges an Planung. Vor allem, wenn man am Ballermann ist, lautet das Motto: „Vorbereitung ist das A und O.“ Elementar wichtig für einen Tag auf der Partymeile ist unter anderem eine gute Grundlage in Form eines Frühstücks.

Doch wer eine Frühstückskarte in den Partyhochburgen auf Mallorca erwartet, der wird enttäuscht. Und jetzt? Kann man sich sein Frühstück etwa selber mitbringen und im Bierkönig zubereiten? Ein Video im Netz lässt zahlreiche Urlauber nun aufhorchen.

Mallorca: Eigenes Frühstück im Bierkönig?

Auf Instagram kursiert aktuell ein Clip, der einen vermeintlichen Trick zeigt, wie man sein eigenes Frühstück im Bierkönig zaubern kann. Der Bierkönig-Künstler Jona Gerbert, besser bekannt als „Partycrasher“. zeigt seiner Community in einem neuen Video nämlich, wie es gehen soll.

In dem Video geht er gemeinsam mit Partyschlagersänger Tobi Torpedo in den Bierkönig, um zu frühstücken. Dafür bestellen sich die beiden Männer jeweils einen Liter Milch mit dem Likör „Licor 43“. Dann kramen sie eine kleine Packung Müsli aus ihrer Tasche, vermengen es mit der Flüssigkeit und löffeln ihr selbstgemachte Frühstück entspannt. Eine Idee, die bei den Fans äußerst gut ankommt.

Mallorca: Bierkönig-Künstler klärt auf

In den Kommentaren scheinen viele begeistert von dem selbstgemachten Frühstück mit Schuss zu sein. Doch der ein oder andere fragt sich natürlich auch: Ist das erlaubt? Von Seiten des Bierkönigs hieß es lediglich: „Dazu äußert sich der Bierkönig offiziell der Presse gegenüber nicht.“

In den Kommentaren wendet sich ein Fan direkt an den Partycrasher und schreibt: „43ger mit Milch ist auch immer mein erstes Getränk zum Frühshoppen. Aber beim Müsli werden die Kellner doch sauer, oder wer erlaubt das?“ Daraufhin klärt der Influencer auf: „Dieses Video ist wohl eher als Witz gedacht.“